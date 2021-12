Ο φωνητικός βοηθός Alexa πρότεινε σε 10χρονο κοριτσάκι μια πρόκληση που θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρα

Σημαντικό πρόβλημα για την Amazon που βρίσκεται πλέον εκτεθειμένη για το προϊόν της.

Η φωνητική βοηθός Alexa της Amazon πρότεινε σε ένα δεκάχρονο κοριτσάκι να συμμετάσχει σε μια πρόκληση που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία και να της στοιχίσει μέχρι και τη ζωή. H Kristin Lavdahl ανέβασε στο λογαριασμό της στο Twitter ότι εντόπισε το πρόβλημα με την Alexa να ζητάει από την κόρη της κάτι επικίνδυνο, όταν η 10χρονη έψαχνε μια πρόταση σχετικά με το τι να κάνει.

Το πρόγραμμα της Amazon εντόπισε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές challenge των τελευταίων ημερών που έχει γίνει trend στα social media, ονομάζεται “The Penny Challenge" και καλεί τους ενδιαφερόμενους να τοποθετήσουν ένα νόμισμα στα βύσματα ενός φορτιστή όσο αυτός βρισκόταν στην πρίζα.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8