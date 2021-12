Η NASA προσλαμβάνει ιερείς για να προετοιμάσουν τους ανθρώπους για επαφή με εξωγήινους

Η NASA έχει επιστρατεύσει τις συμβουλές και την τεχνογνωσία 24 θεολόγων για να βοηθήσει στην αντίδραση, διάφορων πολιτισμών και θρησκειών, στο ενδεχόμενο επαφής με εξωγήινους.

Ακούγεται απίστευτο, ωστόσο είναι πραγματικότητα. Η γνωστή σε όλους μας NASA, η Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος κάλεσε έναν ιερέα αλλά και άλλους ανθρώπους της θρησκείας, ώστε να προετοιμάσουν τον κόσμο στη Γη, για μια πιθανή συνάντηση με εξωγήινους.

Η NASA έχει επιστρατεύσει τις συμβουλές και την τεχνογνωσία 24 θεολόγων για να βοηθήσει στην πρόβλεψη, του πώς θα αντιδρούσαν διάφοροι πολιτισμοί και θρησκείες από διαφορετικά μέρη του κόσμου στο ενδεχόμενο επαφής με εξωγήινους.

Το 2014, το Κέντρο Θεολογικής Έρευνας (CTI) του Πανεπιστημίου Πρίνστον στο Νιου Τζέρσεϊ έλαβε επιχορήγηση 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων, για να πραγματοποιηθεί τώρα η εν λόγω έρευνα.

Ο ιερέας Andrew Davidson, ένας Βρετανός θεολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, είναι μεταξύ των 24 που θα συζητήσουν, πώς η πολυαναμενόμενη ανακάλυψη εξωγήινων θα γίνει δεκτή από διαφορετικές θρησκείες σε όλο τον κόσμο.

NASA hires 24 theologians including priest to prepare humans for possible alien discovery.



