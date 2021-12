Σιαμαίοι βρήκαν την πρώτη τους δουλειά και μάλιστα με δύο ξεχωριστούς μισθούς

Οι 19χρονοι Sohna και Mohna Singh έχουν δύο καρδιές, δύο ζευγάρια χέρια αλλά ένα ζευγάρι πόδια. Οι γιατροί δεν τους χώρισαν γιατί ο ένας από τους δύο θα πέθαινε.

Σιαμαίοι δίδυμοι από την Ινδία κατάφεραν να βρουν την πρώτη τους δουλειά και μάλιστα να έχουν δύο ξεχωριστούς μισθούς. Οι 19χρονοι Sohna και Mohna Singh, που γεννήθηκαν το 2003 στο Νέο Δελχί, έχουν δύο καρδιές δύο ζευγάρια χέρια, νεφρά και νωτιαίους μυελούς, ωστόσο μόνο ένα συκώτι, σπλήνα και ένα ζευγάρι πόδια.

Οι γιατροί αρνήθηκαν να τους χωρίσουν καθώς η επεμβατική διαδικασία θα μπορούσε να είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός από τους δύο. Σε ηλικία μόλις δύο μηνών, οι γονείς τους τα εγκατέλειψαν, αφήνοντάς τα σε ένα καταφύγιο για παιδιά από φτωχές οικογένειες.

Conjoined twins, Sohna and Mohna, bag a job in the Punjab State Power Corporation Limited. "We're very glad about the job & have joined on December 20. We thank the Punjab government and the Pingalwara institution, which schooled us, for the opportunity," they say.



(ANI) pic.twitter.com/SuCEEXEiQA