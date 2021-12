Με βελτιώσεις στην κάμερα και με πολλά αξεσουάρ θα κυκλοφορήσει η σειρά Samsung Galaxy S22

Ειδικά το Samsung Galaxy S22 Ultra αναμένεται να ανεβάσει πολύ το επίπεδο στα της φωτογραφίας.

Ιδιαίτερο βάρος στη φωτογραφία έχει ρίξει η Samsung για τη σειρά Samsung Galaxy S22 και ειδικά στο Samsung Galaxy S22 Ultra. Κάτι τέτοιο μαρτυρά ο γνωστός insider @Universelce που ανέφερε στο λογαριασμό του στο Twitter πως το δείγμα από φωτογραφία που είδε δεν τον άφησε να κοιμηθεί από τον ενθουσιασμό.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως αν και το hardware δείχνει ελάχιστα αλλαγμένο, η επεξεργασία και η βελτίωση που γίνεται από τη συσκευή είναι πολύ καλύτερη.

Although the hardware specifications look little different from S21 ultra, Samsung's optimization ability is very strong, and the sample of S22 ultra looks much stronger.