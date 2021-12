Ολλανδία: O Ρούτε ανακοίνωσε γενικό lockdown

Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου η Ολλανδία θα βρίσκεται σε γενικό lockdown.

Ο Ρούτε ανακοίνωσε γενικό lockdown στην Ολλανδία μέχρι 14 Ιανουαρίου, λόγω της μεγάλης διασποράς της παραλλαγής Όμικρον.

Σε συνέντευξη τύπου το απόγευμα του Σαββάτου ο Ολλανδός πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας, ανακοίνωσαν ότι κλειστά θα παραμείνουν για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σχεδόν τα πάντα, με εξαίρεση τα καταστήματα και τις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης.

Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κλειστά εστιατόρια, καφέ, καζίνο, μουσεία, καταστήματα ένδυσης υπόδησης, κινηματογράφοι ακόμα και κομμωτήρια. Επίσης, τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η τριτοβάθμια εκπαίδευση κλείνουν μια εβδομάδα νωρίτερα.

