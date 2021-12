Τουλάχιστον 62 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου στην Αϊτή (vids)

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Καπ-Αϊτιέν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας της Καραϊβικής.

Τουλάχιστον 62 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη ενός βυτιοφόρου στην Αϊτή, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό της τραγωδίας, στην οποία τραυματίστηκαν επίσης 48 άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Πατρίκ Αλμονόρ, τον αντιδήμαρχο του Καπ Αϊτιέν, ο οδηγός του βυτιοφόρου επιχείρησε να αποφύγει τη σύγκρουση με μία μηχανή, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματός του που ανατράπηκε.

