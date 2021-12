Η αληθινή ιστορία που ενέπνευσε την ταινιάρα «Moneyball» με τον Brad Pitt

Όπως κάθε σκηνοθέτης και σεναριογράφος που σέβεται το Hollywood, έχουν αλλάξει πολλά στην ταινία, ωστόσο ο πρωταγωνιστής είναι πραγματικό πρόσωπο και… δεν τρελάθηκε με αυτό που είδε.

Όταν κυκλοφόρησε η ταινία "Moneyball" το 2011, παρακολουθήσαμε την αληθινή ιστορία ενός από τα μεγαλύτερα αουτσάιντερ στον αθλητισμό, στην πρόσφατη ιστορία του. Για να τα πούμε εν τάχει: Η ταινία αφηγείται την ιστορία των Oakland Athletics του 2002 στο μπέιζμπολ, οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν ρεκόρ με 20 σερί νίκες στην American League. Το επίτευγμα μάλιστα είναι ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς πως τα τρία αστέρια της ομάδας, οι Jason Giambi, Jason Isringhausen και Johnny Damon, αποχώρησαν από την ομάδα πριν από την έναρξη της σεζόν του 2002.

Πως έχει το story

Η ταινία όμως δεν περιστρέφεται γύρω από τους παίκτες ή τον προπονητή-όπως και να χει τους πρωταγωνιστές σε μια ομάδα- αλλά τον γενικό διευθυντή αυτής Billy Beane, (τον οποίο στην ταινία υποδύεται ο Brad Pitt) και τον βοηθό του Peter Brand (τον οποίο υποδύεται ο Jonah Hill).

Το επιτυχημένο αυτό (όπως αποδείχθηκε) δίδυμο αντικατέστησε τους παίκτες-σταρ της ομάδας χρησιμοποιώντας μια στρατηγική που ονομάζεται "sabermetrics". Ένας αλγόριθμος, μέσω του οποίου αντικατέστησαν «επάξια» τους σταρ της ομάδας, με άλλους παίκτες που είχαν ταλέντο αλλά προβλήματα. Γιατί το έκαναν αυτό; Για τον απλούστατο λόγο ότι είχαν μικρό μπάτζετ. Ο Beane και ο Brand έπρεπε να φτιάξουν μια καλή ομάδα μπέιζμπολ χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήματα.

Η ταινία βασίστηκε στο βιβλίο «Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game» του Michael Lewis και στην ταινία συμμετέχουν επίσης σπουδαίοι ηθοποιοί όπως ο Chris Pratt, ο Robin Wright και ο αείμνηστος Philip Seymour Hoffman. Το "Moneyball" γνώρισε τόσο καλή κριτική όσο και εμπορική επιτυχία, όπως άλλωστε κάθε βιογραφική ταινία, αλλά μερικές λεπτομέρειες άλλαξαν ή αγνοήθηκαν για χάρη της μεγάλης οθόνης.

Δεν τρελάθηκε ο DePodesta με αυτό που είδε

Πολλές από τις αλλαγές μπορούν να δικαιολογηθούν, αλλά το να αλλάξουν το όνομα του πραγματικού πρωταγωνιστή, είναι μάλλον μια όποια περίεργη επιλογή. Ο Brad Pitt, ο πράος, μη αθλητικός απόφοιτος του Γέιλ που καθοδήγησε την ομάδα και υποδύθηκε τον Billy Beane, είναι στην πραγματικότητα ο Paul DePodesta, πρώην ποδοσφαιριστής του Χάρβαρντ. Είπαμε, είναι αληθινή ιστορία και το πρόσωπο υπήρχε. Ο DePodesta όμως, πως να το πούμε ευγενικά, δεν υπήρξε θαυμαστής του προσώπου του που είδε στην ταινία, αν και βοήθησε τον Jonah Hill (τον βοηθό μάνατζερ που είχε φτιάξει το λογισμικό) στην ερμηνεία του, με αποτέλεσμα ο Hill να κερδίσει και τελικά μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ο DePodesta ήταν χρόνια στην ομάδα

Στην ταινία βλέπουμε τον Brad Pitt στην πρώτη του χρονιά στο Όκλαντ το 2002. Στην πραγματικότητα, ο DePodesta ήταν στους Athletics από το 1999. Ο DePodesta θα έμενε στο Όκλαντ για πέντε χρόνια και το 2004, θα άφηνε το Όκλαντ για να γίνει γενικός διευθυντής των Los Angeles Dodgers. Σήμερα, ο DePodesta είναι ο επικεφαλής στρατηγικής για τους Cleveland Browns της National Football League.

Ο προπονητής δεν απολύθηκε, αλλά έφυγε για καλύτερη δουλειά

Επίσης, στην ταινία, ο Billy Beane και ο Brad Pitt άρχισαν για πρώτη φορά να «χτίζουν» τους Oakland Athletics χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο. Συναντήθηκαν μάλιστα με έναν παλιό guard που τους κορόιδεψε και τους περιφρόνησε. Ακόμη και ο προπονητής του Oakland, Art Howe και ο σκάουτερ Grady Fuson αμφισβήτησαν ανοιχτά τη νέα μέθοδο του Bean, κάτι που έφερε τελικά την απόλυση του Fuson. Ωστόσο στην πραγματικότητα, όπως εξήγησε το Sportscasting, ο Fuson δεν έφυγε από το Oakland στα μέσα της σεζόν του 2002 λόγω της κόντρας του με τον Beane, αλλά για να αναλάβει μια καλύτερη δουλειά στους Texas Rangers. Η ταινία επίσης υπερέβαλε ή άλλαξε πτυχές του χαρακτήρα του Art Howe!

Ο αλγόριθμος είχε χρησιμοποιηθεί πολύ πιο πριν

Σύμφωνα με την SABR (Εταιρεία για την Αμερικανική Έρευνα του Μπέιζμπολ) ο αλγόριθμος αυτός εφαρμόζεται στο μπέιζμπολ εδώ και δεκαετίες και ο Bill James ήταν ένα από τα 16 αρχικά μέλη. Στην ταινία βλέπουμε για πρώτη φορά να χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος, αλλά στην πραγματικότητα μάνατζερ όπως ο Earl Weaver και ο Branch Rickey χρησιμοποιούσαν πρωτότυπους αλγορίθμους, γενιές πριν από τον Beane.

Μόνο αουτσάιντερ δεν ήταν

Άλλη διαφορά είναι, πως η ταινία θέλει να απεικονίσει τους Oakland Athletics ως αουτσάιντερ, αλλά το σενάριο παραλείπει το γεγονός ότι η ομάδα είχιε μερικούς από τους καλύτερους παίκτες σε όλο το πρωτάθλημα μπέιζμπολ. Για να καταλάβετε, ο Miguel Tejada, θα βραβευόταν ως ο πολυτιμότερος παίκτης της Αμερικανικής Λίγκας το 2002 και ο βασικός πίτσερ Barry Zito θα κέρδιζε το βραβείο «Cy Young» του 2002, που δόθηκε στον καλύτερο pitcher στη λίγκα. Ο Zito ήταν μόνο ένας από τους τρεις παίκτες του Oakland που οδήγησαν την ομάδα στην επιτυχία το 2002. Η Bleacher Report κατέταξε τους Tim Hudson, Mark Mulder και Zito τη δεύτερη μεγαλύτερη τριάδα pitchers από το 1990, οπότε μάλλον υπερβολή ήταν στην ταινία ο όρος «αουτσάιντερ»!