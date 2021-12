Kαρχαρίας έκανε εμετό ένα χέρι και «βοήθησε» να ξεκινήσει ξανά μια έρευνα για φόνο που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ

Ένα κομμένο χέρι με ένα χαρακτηριστικό τατουάζ, το οποίο έκανε εμετό ένας καρχαρίας σε ένα ενυδρείο οδήγησε σε μυστήριο δολοφονίας συμμοριών.

Μια απίστευτη ιστορία δολοφονίας συνέβη αρκετά χρόνια πριν στην Αυστραλία, ωστόσο προκαλεί εντύπωση ακόμα και σήμερα.

Συγκεκριμένα, ένας καρχαρίας «βοήθησε» ώστε να ξεκινήσει ξανά η έρευνα ενός εγκλήματος το οποίο δεν εξιχνιάστηκε ποτέ.

Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή...

Όλα ξεκίνησαν σε ένα ενυδρείο στο Σίδνεϋ, όταν ο ιδιοκτήτης, Bert Hobson, στην προσπάθειά του να κερδίσει περισσότερους πελάτες, αιχμαλώτισε τον καρχαρία για να τον επιδείξει στο κοινό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, πλήθος κόσμου μαζευόταν στο ενυδρείο για να δει τον συγκεκριμένο σπάνιο καρχαρία. Όμως μια μέρα, ο καρχαρίας έκανε εμετό έναν αρουραίο, ένα πουλί αλλά και ένα ανθρώπινο χέρι, στο οποίο όμως μπορούσε κανείς να διακρίνει ένα τατουάζ που απεικόνιζε δυο μποξέρ.

Θυμηθείτε, δεν υπήρχε internet ή τηλεοράσεις εκείνες τις μέρες, οπότε οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο ενυδρείο πιθανότατα έπαθαν το σοκ της ζωής τους.

Ο μάρτυρας Narcisse Leo Young είπε στη Sydney Herald: «Ήμουν τρία ή τέσσερα μέτρα μακριά από τον καρχαρία και είδα ξεκάθαρα να βγαίνει από το στόμα του ένας καφέ αφρός που μύριζε πολύ άσχημα».

Πώς συνδέεται αυτό με την έρευνα του εγκλήματος;

Όπως είναι φυσικό, ο ιδιοκτήτης του ενυδρείου βλέποντας το ανθρώπινο μέλος, κάλεσε την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί βλέποντας το τατουάζ άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας δολοφονίας, της οποίας η έρευνα ξεκίνησε το 1935 και παρόλο που ήταν πολύ καιρό πριν, παραμένει από τις σπάνιες περιπτώσεις που συγκλόνισαν την Αυστραλία και τελικά δεν βρέθηκε ή έστω δεν καταδικάστηκε ποτέ ο δολοφόνος.

