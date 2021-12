PlayStation Gift Guide: Τα προϊόντα που πρέπει να αποκτήσεις αυτές τις γιορτές

Από ασύρματα χειριστήρια μέχρι games έχουμε τη λίστα με όλα όσα θα ανεβάσουν επίπεδο στα φετινά Χριστούγεννα.

Με πάνω από 10 εκατομμύρια κονσόλες PS5 να έχουν πουληθεί μέχρι και σήμερα σε όλο τον κόσμο, οι γιορτές είναι η καλύτερη ευκαιρία για να εμπλουτίσεις τη γκάμα σου με νέα παιχνίδια, υπηρεσίες και περιφερειακά. Το σύστημα νέας γενιάς της Sony έχει γίνει αντικείμενο πόθου και λατρείας και όχι τυχαία, αφού με τον ταχύτατο επεξεργαστή και τον δίσκο SSD μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ενώ τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των περιφερειακών και τον τίτλων του κάνουν τα πάντα μοναδικά στη νέα γενιά.

DualSense

Το ασύρματο χειριστήριο της Sony για το PS5 έχει ξεχωρίσει για τα μοναδικά του τεχνικά χαρακτηριστικά. Μέσα στο πακέτο αγοράς της κονσόλας υπάρχει ένα για να σου δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα, αλλά επειδή το gaming γίνεται πιο διασκεδαστικό με παρέα, δεν θα πρέπει να χάσεις την ευκαιρία να αποκτήσεις ένα ακόμη.

Πέραν του κλασικού λευκού χρώματος που κυκλοφόρησε από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του PS5, μπορείς να το βρεις στα καταστήματα και σε μαύρο (Midnight Black), αλλά και κόκκινο (Cosmic Red) χρώμα. Αν, τώρα, θέλεις να το κάνεις δώρο, υπάρχει και η επιλογή της Gift Wrapped Edition με ειδική συσκευασία. Τέλος, για τους φίλους του NBA 2K22, υπάρχει και η επιλογή του πακέτου με το Jumpstart Bundle του παιχνιδιού που περιλαμβάνει το περιφερειακό, αλλά και 3 πακέτα MyTeam και 2.500 πόντους MyTeam.

Pulse 3D Midnight Black Wireless Headse

To απόλυτο σετ ασύρματων ακουστικών για το PS5. Τα Pulse 3D κυκλοφορούν πλέον και σε μαύρο χρώμα και έχουν σχεδιαστεί για να αποδίδουν με τον απόλυτο τρόπο τον τρισδιάστατο ήχο που δημιουργεί η τεχνολογία Tempest 3D της κονσόλας. Με τη βοήθειά του θα μπορείς να ακούς με τους φίλους σου μέσω του party-chat, ενώ και να σε ακούνε με κρυστάλλινη ποιότητα χάρη στα διπλά μικρόφωνα ακύρωσης θορύβου. Λειτουργούν για έως και 12 ώρες με μία φόρτιση και είναι συμβατά με κονσόλες PS4 και PS5, αλλά και υπολογιστές με λειτουργικό Windows και macOS.

Δωροκάρτες PS Store

Αν ψάχνεις να κάνεις δώρο στον εαυτό σου ή σε φίλο μια αγορά μέσα από το PlayStation Store, θα βρεις στα καταστήματα και τις ειδικές δωροκάρτες. Είναι διαθέσιμες σε εκδόσεις των €20 και €50 και σου δίνουν τη δυνατότητα να προσθέσεις στο ηλεκτρονικό σου πορτοφόλι τα αντίστοιχα ποσά έτσι ώστε μετά να αγοράσεις οποιοδήποτε παιχνίδι ή πρόσθετο επιθυμείς.

Συνδρομή PlayStation Plus

Η συνδρομητική υπηρεσία PlayStation Plus (PS Plus) είναι το καλύτερο δώρο για κάθε κάτοχο PS4 και PS5. Προσθέτει στην καθημερινή εμπειρία τη δυνατότητα πρόσβαση σε διαδικτυακό παιχνίδι για πολλούς παίκτες, πολλές προσφορές μέσω του PlayStation Store, 100GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud για να μπορείς να έχεις πρόσβαση πάντα και παντού στα saves σου, πρόσβαση στη συλλογή PlayStation Plus για το PS5 για να απολαύσεις σημαντικά παιχνίδια του PS4 χωρίς έξτρα χρέωση, αλλά και δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα.

Και ώρα να πάμε και στα παιχνίδια…

Ratchet & Clank: Rift Apart PS5

Το νεότερο παιχνίδι για μια θρυλική σειρά του PlayStation. Δύο χαρακτήρες που δίνουν τα πάντα για να πετύχουν το στόχο τους, με την απαραίτητη συνεργασία. Το παιχνίδι που έδειξε με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα και την ταχύτητα του δίσκου SSD της κονσόλας, μιας και ο παίκτης μπορεί να μεταφερθεί μέσω των rifts από τον ένα κόσμο στον άλλο και από τη μία άκρη της πίστας στην άλλη, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το Ratchet & Clank: Rift Apart προσφέρει καταιγιστική δράση σε ανάλυση 4Κ, υποστηρίζει την τεχνολογία haptic feedback για όλη την απαραίτητη ανάδραση από τα χτυπήματα και τις βολές, αλλά και τον μηχανισμό δυναμικής απόκρισης στις σκανδάλες για να ορίζεις τον τύπο και τον ρυθμό βολών στα όπλα και τα gadgets. Το παιχνίδι κυκλοφορεί με ελληνικούς υπότιτλους!

Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS5 & PS4)

Η ιαπωνική κουλτούρα είναι στο DNA της Sony και του PlayStation και ένα από τα καλύτερα και πιο βραβευμένα παιχνίδια του 2020, επιστρέφει για ακόμη περισσότερη εμπειρία και περισσότερη δράση. Το Ghost of Tsushima, αφού μάγεψε τους κατόχους PS4, έρχεται και στις δύο κονσόλες με έξτρα περιεχόμενο και το Iki Island που θα σας προσκαλέσει για άλλη μια φορά να εξοντώσετε τους πάντες και τα πάντα. Η έκδοση Director’s Cut περιλαμβάνει όλο το αρχικό περιεχόμενο, το έξτρα νησί και πρόσβαση στο Legends, μια co-op εμπειρία για παιχνίδι πολλών παικτών. Η έκδοση του PS5 προσφέρει ανάλυση 4Κ, haptic feedback στο χειριστήριο, στιγμιαίους χρόνους φόρτωσης, 3D ήχο, ιαπωνικό lip sync, ενώ και στις δύο εκδόσεις υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι και ελληνικό μενού.

Death Stranding Director’s Cut (PS5)

Ένα δυστοπικό μέλλον και μια Αμερική που έχει χωριστεί περιμένει από τον Sam Porter Bridges να ενώσει τα κομμάτια και να δώσει το φως της ελπίδας στην ανθρωπότητα. Το νεότερο παιχνίδι του θρυλικού δημιουργού Hideo Kojima προσφέρεται στο PS5 με ακόμη καλύτερα γραφικά, άμεσου χρόνους φόρτωσης και πολλά νέα στοιχεία στο gameplay. Οι παίκτες θα βρουν νέες αποστολές και επέκταση της ιστορίας, μια διευρυμένη περιοχή στο χάρτη, αλλαγές και βελτιώσεις στη μάχη, νέα όπλα και οχήματα, νέους τύπους εχθρών, νέες τοποθεσίες και νέα modes, όπως αγώνες. Το παιχνίδι κυκλοφορεί με ελληνικούς υπότιτλους, αλλά και πλήρη μεταγλώττιση.

Returnal (PS5)

Ένας απομακρυσμένος πλανήτης. Μία πρωταγωνίστρια σε ένα τρομακτικό σκηνικό. Μια ιστορία που κόβει την ανάσα. Και ένα roguelike videogame που θα σε κάνει να θέλεις να παίζεις ξανά και ξανά, μέχρι να ολοκληρώσεις την αποστολή σου. Ο εξωγήινος πλανήτης σε περιμένει να δημιουργηθεί κάθε φορά από την αρχή με το που χάσεις, έτσι ώστε κάθε φορά να παίζεις σε κάτι ξεχωριστό. Οι σκανδάλες και το haptic feedback στο χειριστήριο DualSense θα προσφέρουν και το παραμικρό εφέ στα χέρια σου, ενώ ο τρισδιάστατος ήχος θα σε βάλει για τα καλά στον επικίνδυνο κόσμο του πλανήτη Atropos.

God of War (PS4 και PS5 μέσω συμβατότητας με παλαιότερα παιχνίδια)

To πλέον βραβευμένο και επιτυχημένο εμπορικά παιχνίδι του PS4 είναι εδώ και προσφέρεται και για την νεότερη κονσόλα PS5. Ο Kratos αφήνει πίσω του την Αρχαία Ελλάδα και ταξιδεύει στη νορβηγική μυθολογία, όπου και πρέπει να δώσει στον γιο του Atreus όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνει ο απόλυτος μαχητής. Παράλληλα, θα πρέπει να λειτουργήσει και προστατευτικά ως πατέρας, σε μια περιπέτεια με έντονα συναισθήματα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Το παιχνίδι κυκλοφορεί για PS4 και είναι συμβατό και με το PS5 μέσω της λειτουργίας συμβατότητας με παλαιότερα παιχνίδια, προσφέροντας και καλύτερες επιδόσεις στη νεότερη κονσόλα. Είναι πλήρως μεταγλωττισμένο, ενώ υποστηρίζει και δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων.

The Last of Us Part II (PS4 και PS5 μέσω συμβατότητας με παλαιότερα παιχνίδια)

Ο τίτλος δράσης που συζητήθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τα τελευταία χρόνια. Μια περιπέτεια φιλίας, αγάπης και μίσους, σε έναν κόσμο πιο κατεστραμμένο από ποτέ. Ένα μικρό κορίτσι που καλείται να μεγαλώσει γρήγορα αν θέλει να επιβιώσει, να γνωρίσει τον έρωτα και να ζήσει από κοντά τη φρίκη της μάχης με πλάσματα που θέλουν να το κατασπαράξουν, αλλά και τον πόνο της απώλειας. Η Ellie και ο Joel βρίσκονται στο Τζάκσον πέντε χρόνια μετά το ταξίδι τους στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του The Last of Us και η πιο ώριμη -πλέον- πρωταγωνίστρια θα κληθεί να πάρει αποφάσεις που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή της. Το παιχνίδι παίζει στο PS5 με μεγαλύτερο ρυθμό ανανέωσης καρέ ή ανάλυση, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο παίκτης. Είναι διαθέσιμο μεταγλωττισμένο, αλλά και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων.

Uncharted: Η συλλογή του Nathan Drake (PS4)

Η απόλυτη συλλογή για το απόλυτο παιχνίδι δράσης. Ζήστε τις κορυφαίες περιπέτειες του Nathan Drake, για πρώτη φορά όλες μαζί στο PS4. Ταξιδέψτε σε μοναδικούς κόσμους, εξερευνήστε κάθε άκρη του χάρτη και του κόσμου και ρισκάρετε τη ζωή σας για την επιβίωση και για αυτούς που αγαπάτε. Το πακέτο περιλαμβάνει τα Uncharted: Drake's Fortune™, Uncharted 2: Among Thieves™ και Uncharted 3: Drake's Deception™ και θα σας χαρίσει αμέτρητες ώρες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την αδρεναλίνη να «χτυπάει» κόκκινο.

Sackboy: A Big Adventure (PS5 & PS4)

Ένας από τους πλέον αγαπητούς χαρακτήρες στο κοινό του PlayStation, ο Sackboy, επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια. Το Sackboy: A Big Adventure κυκλοφορεί για PS4 και PS5 και καλεί για άλλη μια φορά τον παίκτη να εξερευνήσει κάθε άκρη του κόσμου για να συλλέξει μοναδικά αντικείμενα, να λύσει διάφορους γρίφους για να προσεγγίσει και το πιο κρυμμένο σημείο κάθε επιπέδου και να διασκεδάσει μόνος ή με παρέα σε co-op. Κυκλοφορεί πλήρως μεταγλωττισμένο και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων.