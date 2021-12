Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Ένοπλος άνδρας έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ (vid)

Συναγερμός στη Νέα Υόρκη καθώς ένας ένοπλος άνδρας βρίσκεται έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ και αρνείται να φύγει.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Νέα Υόρκη, καθώς εντοπίστηκε ένοπλος άνδρας έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ, με την αστυνομία να έχει αποκλείσει την περιοχή.

Η αστυνομία έχει περικυκλώσει την περιοχή έξω από τον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και φέρεται να διαπραγματεύεται με τον ένοπλο ενώ μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις του.

⚡️Police cordon surrounds UN headquarters in New York



Reports suggest an unknown person entered the building, as the authorities respond to an 'armed man' in the area.