Ανακοινώθηκαν τα δωρεάν παιχνίδια για κατόχους PS4 και PS5 με συνδρομή στο PS Plus (vid)

Νέοι τίτλοι προστίθενται στη λίστα των συνδρομητών PS Plus για δωρεάν διασκέδαση

Το PS Plus είναι η συνδρομητική υπηρεσία της Sony για τους κατόχους PS4 και PS5 που θέλουν να παίζουν online με τους φίλους τους, να έχουν πρόσβαση σε cloud saves, αλλά και ειδικές προσφορές στο PlayStation Store, αλλά και για να αποκτούν κάθε μήνα δωρεάν παιχνίδια για τις κονσόλες τους.

Η ώρα για τις σχετικές ανακοινώσεις του μήνα Δεκεμβρίου έφτασε και έτσι η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε πως από τις 7 Δεκεμβρίου θα προσφέρει 3 νέα παιχνίδια χωρίς καμία χρέωση.

Αρχικά, θα προστεθεί σε PS4 και PS5 το Godfall: Challenger Edition, το hack’n’slash videogame με ιππότες που χρησιμοποιούν και μαγεία. Στους κατόχους PS4 θα προσφερθούν ακόμη τα LEGO DC Super-Villains και Mortal Shell, ενώ θα συνεχίσουν μέχρι και τις 3 Δεκεμβρίου να προσφέρονται τα 3 δωρεάν PS VR games The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners και Until You Fall.