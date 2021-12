Ο Μπάλντουιν μιλά για την τραγωδία στα γυρίσματα του «Rust» και «λυγίζει»: «Δεν πάτησα τη σκανδάλη» (vid)

Eίναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός μιλάει για τα όσα συνέβησαν την μοιραία εκείνη ημέρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust».

Ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν διαβεβαίωσε ότι «δεν πάτησε τη σκανδάλη» του όπλου με το οποίο σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας Rust, ενός γουέστερν του οποίου ήταν πρωταγωνιστής και παραγωγός.

«Η σκανδάλη δεν πατήθηκε… Δεν πάτησα τη σκανδάλη», λέει ο ηθοποιός στα αποσπάσματα μιας συνέντευξης που παραχώρησε στον Τζορτζ Στεφανόπουλο, η οποία θα προβληθεί αύριο Πέμπτη από το αμερικανικό δίκτυο ABC.

Στη συνέντευξη αυτή, την πρώτη επίσημη που παραχώρησε μετά τον θάνατο της Χάτσινς στις 21 Οκτωβρίου, ο Μπάλντουιν δηλώνει ότι «δεν έχει ιδέα» πώς βρέθηκε μια αληθινή σφαίρα στο πλατό της ταινίας. «Δεν θα σημάδευα ποτέ με όπλο οποιονδήποτε και δεν θα πατούσα τη σκανδάλη. Ποτέ», επέμεινε.

AN @ABC EXCLUSIVE: @GStephanopoulos has the 1st exclusive interview with Alec Baldwin following the deadly shooting on the set of “Rust.”



Watch the primetime special event TOMORROW 8pm ET on ABC and stream next day on @Hulu. pic.twitter.com/bQhUPfKDcW