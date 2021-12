Τρεις τραυματίες από έκρηξη στο Μόναχο

Η έκρηξη πιθανότατα προήλθε από βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν -ένα εκ των οποίων πολύ σοβαρά- από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοτάξιο των Γερμανικών Σιδηροδρόμων κοντά στο κέντρο του Μονάχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, επρόκειτο για έκρηξη βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Report a WWII bomb exploded during construction work near Munich train station injuring three. https://t.co/e5E5SQ3cBq