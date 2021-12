Σύντομα τα μοντέλα της Xiaomi 12 Series με Snapdragon 8 Gen 1 SoC (vids)

Ετοιμαζόμαστε για μια σειρά από νέες συσκευές από τη γνωστή εταιρεία.

Ο Snapdragon 8 Gen 1 θα βρεθεί στην «καρδιά» πολλών νέων Android smartphones για τους επόμενους μήνες και έτσι μετά το Realme GT 2 Pro, η Xiaomi επιβεβαίωσε κάτι παρόμοιο για τη σειρά Xiaomi 12.

Η αποκάλυψη έγινε από τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας, Lei Jun, ο οποίος και τοποθετήθηκε για πρώτη φορά για το θέμα.

.@Qualcomm has always been one of the most important partners of Xiaomi. Today I'm proud to announce that after months of joint effort between Xiaomi and Qualcomm, Xiaomi 12 Series will be the world's first smartphones powered by the new @Snapdragon 8 5G Gen 1 mobile platform. pic.twitter.com/U7l3BytRce