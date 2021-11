Το ντοκιμαντέρ των Beatles «Get Back» δικαιώνει τη Γιόκο Όνο: «Δεν διέλυσε αυτή τα σκαθάρια»

Η σύντροφος του Τζον Λένον δεν επηρέαζε τους Beatles.

Η Γιόκο Όνο δεν διέλυσε τους Beatles, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι θαυμαστές τους, αφού παρακολούθησαν νέο ντοκιμαντέρ για το θρυλικό συγκρότημα.

Το «Get Back» σειρά ντοκιμαντέρ, αποτελούμενη από τρία μέρη, σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζάκσον που προβάλλεται στο Disney+ παρακολουθεί τον Τζον, τον Πολ, τον Τζορτζ και τον Ρίνγκο καθώς ηχογραφούν το τελευταίο τους άλμπουμ μαζί, το «Let It Be» του 1970.

Πολλοί θαυμαστές που είδαν το ντοκιμαντέρ διαπίστωσαν ότι τα στιγμιότυπα που εμφανίζονται στη σειρά αποδεικνύουν ότι η Γιόκο Όνο, χήρα του Τζον Λένον δεν επηρέαζε τους Beatles, όπως αναφέρεται συχνά, αλλά μάλλον ήταν μια θετική παρουσία.

Το ντοκιμαντέρ δείχνει ότι η Όνο ήταν σίγουρα παρούσα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ, αλλά δείχνει επίσης ότι φαινόταν να μην την ενδιαφέρει το γεγονός ότι η μουσική ιστορία γραφόταν ακριβώς μπροστά της, προτιμούσε να διαβάζει εφημερίδα, να τσεκάρει την αλληλογραφία της, να πλέκει ή να τρώει.

Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ανάρτησε ένα άρθρο στο Twitter που ανακεφαλαιώνει τα σχόλια των θαυμαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που την υποστηρίζουν.

Σε ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό απόσπασμα από τη σειρά ντοκιμαντέρ, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κάνει μια σχεδόν απόκοσμη πρόβλεψη για το ποια θα είναι η άποψη για τη Γιόκο Όνο εκ των υστέρων. «Θα είναι ένα τόσο απίστευτο, κωμικό πράγμα σε 50 χρόνια... χώρισαν επειδή η Γιόκο κάθισε σε έναν ενισχυτή» προέβλεψε το μέλος των Beatles.

O Πολ ΜακΚάρτνεϊ έλεγε πάντα ότι ούτε η Όνο ούτε ο ίδιος ήταν ο λόγος που το συγκρότημα διαλύθηκε. «Δεν υποκίνησα τη διάλυση. Αυτό το έκανε ο Τζόνι μας», είπε ο ΜακΚάρντεϊ στον Guardian τον Οκτώβριο.

«Δεν είμαι εγώ το άτομο που υποκίνησε τη διάλυση. Ω, όχι, όχι. Ο Τζον μπήκε σε ένα δωμάτιο μια μέρα και είπε: "Φεύγω από τους Beatles". Αυτό υποκινεί τη διάλυση ή όχι;» δήλωσε.