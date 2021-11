Συγκλονιστικός Μάζαρης στο Gazzetta για τον αδικοχαμένο Δημήτρη: «Μου είχε πει, αφού δεν μπορώ να σωθώ κάνε την ιστορία μου γνωστή» (vid)

Ο Βασίλης Μάζαρης των Daylight Misery μιλά στο Gazzetta για ένα ξεχωριστό τραγούδι για τον αδικοχαμένο κιθαρίστα Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και τη... μάχη κατά του καρκίνου. Τι ισχυρό κοινωνικό μήνυμα στέλνει.

Οι Daylight Misery μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν και να βγάλουν ένα τραγούδι για τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο που έφυγε από τη ζωή και με στόχο να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τη μάχη κατά του καρκίνου, τη σωστή πρόληψη αλλά και να συγκεντρώσουν χρήματα για τον σύλλογο της ΦΛΟΓΑΣ. Το Gazzetta μίλησε με τον Βασίλη Μάζαρη που έφτιαξε όλο αυτό το πρότζεκτ (από τους στίχους που έγραψε μέχρι και το ότι έκλεισε τους τραγουδιστές κα όχι μόνο που συμμετέχουν στο τραγούδι) και μας αφηγείται το πως βίωσε ο Δημήτρης όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές με την επάρατο νόσο από το 2019 μετά, πως εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι αλλά και τι ανταπόκριση υπήρξε.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, κιθαρίστας των progressive metallers Rex Mundi, έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο τον Μαϊο του 2021 και ο Βασίλης ως φίλος του μεταφέρει το πως βίωσε τις δύσκολες στιγμές του και την ελπίδα που ήθελε να δώσει στον κόσμο.

- Βασίλη καταλαβαίνω πως δεν είναι κάτι απλό και εύκολο όμως θέλω να ρωτήσω πως εμπνευστήκατε το τραγούδι για τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο που έφυγε από τη ζωή νικημένος από την επάρατη νόσο.

Ο Δημήτρης τις τελευταίες ημέρες της ζωής του μου είχε πει πως 'εφόσον δεν μπορώ να σωθώ εγώ κάνε την ιστορία μου γνωστή ώστε να εμπνευστούν άνθρωποι για πιο καλή πρόληψη και γενικά για να βοηθήσουμε έτσι τους ανθρώπους'. Ήμασταν φίλοι 20 χρόνια. Πρώτη φορά ο Δημήτρης διαγνώστηκε με καρκίνο το 2019 και όλα έγιναν μέσα σε 2 χρόνια. Ήταν εφιαλτικά τα πράγματα για εκείνον. Βίωσε τρομακτικές και δύσκολες καταστάσεις. Βίωσε την απόγνωση. Από τον Μάρτη έως τον Μάϊο δεν μπορούσε ούτε να γυρίσει πλευρό. Παρόλο που ζούσε ετσι είχε τη δύναμη για να καταγράψει ενα ηχητικό μήνυμα και το τι βιώνει. Παρόλο που ζούσε μες στον τρόμο το μυαλό του ήταν στο να βοηθήσει κόσμο.

- Ηχητικό μήνυμα το οποίο ακούγεται μες στο τραγούδι.

Ναι. Το εντάξαμε μες στο κομμάτι που κάναμε.

- Στο κομμάτι βλέπουμε πολύ δυνατά ονόματα όπως τον Σάκη Τόλη των ROTTING CHRIST και τον Gus G. Πως το πετύχατε αυτό;

Θέλαμε να μπουν πολύ γνωστοί 'καλεσμένοι' εάν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Ουσιαστικά όλα τα παιδιά είναι φίλοι μου. Ο Gus G. ήταν από τους αγαπημένους του Δημήτρη. Εκτός από τον Σάκη υπάρχει και ο Aaron από τους MY DYING BRIDE. Θέλαμε το αποτέλεσμα να είναι όσο πιο καλό γινόταν. Ο Aaron μάλιστα καταλαβαίνει πολύ καλά τέτοιες καταστάσεις.

- Μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω για τον Aaron για το σκέλος που ανέφερες ότι καταλαβαίνει τέτοιες καταστάσεις;

Ναι ο Aaron έχει το κοριτσάκι του που από 2 χρονών έχει αυτή την αρρώστια. Είναι καλύτερα αλλά πέρασε δύσκολα και δεν μεγαλώνει καλά.

- Ο σκοπός του κομματιού φυσικά είναι ιερός.

Ναι τα χρήματα θα πάνε στη ΦΛΟΓΑ. Πάνω σε αυτό είχαμε τη μεγάλη βοήθεια του Μανώλη Τσίγκου ως γιατρός που είναι για τις επαφές με τη ΦΛΟΓΑ. Μας βοήθησε και στην περιγραφή που έπρεπε να γίνει με ένα αναλυτικό κείμενο. Το σημαντικότερο για αυτήν την αρρώστια είναι η πρόληψη. Να βλέπουμε μία αχτίδα φωτός μες στο σκοτάδι.

- CANCERWORM (το σκουλήκι του καρκίνου). Γιατί αυτός ο τίτλος;

Ο τίτλος είναι από ένα όνειρο που έβλεπε ο Δημήτρης το διάστημα που ήταν άρρωστος. Έβλεπε ένα σκουλήκι που έβγαινε από μέσα του, το σκότωνε και έτσι νικούσε την αρρώστια. Το είχε περιγράψει κιόλας. Άλλοτε ήταν μαύρο και άλλοτε άσπρο και αυτό υπάρχει στους στίχους. Μου δημιουργήθηκε η λέξη αυτή στο μυαλό και έτσι το αποτυπώσαμε.

- Είναι ακόμα νωρίς - γιατί τώρα βγήκε το τραγούδι - για να μιλήσουμε για την εκπλήρωση του στόχου του τραγουδιού αλλά τι ανταπόκριση είχατε;

Είδα - και είδαμε - μηνύματα από αρκετούς ανθρώπους. Μηνύματα που δεν τα πίστευα. Μηνύματα για πολύ προσωπικά θέματα και για απώλειες ανθρώπων. Άγγιξε πολύ κόσμο. Άτομα που βοηθούν ήδη με τις δωρεές. Ο σκοπός μας γίνεται πραγματικότητα. Είναι ευχάριστο που ανοίγονται οι άνθρωποι και μας στέλνουν το τι νιώθουν. Υπάρχει μία χαρμολύπη. Είναι από τη μία η κατάσταση που βιώσαμε με τον Δημήτρη και από την άλλη η ανταπόκριση του κόσμου για αυτή την προσπάθεια. Η ΦΛΟΓΑ επελέγη γιατί το να βοηθάς παιδιά με καρκίνο είναι ό,τι πιο σημαντικό. Ο Δημήτρης έχει ένα μικρό κοριτσάκι και η γυναίκα του ήθελε το ίδιο. Να δώσουμε χρήματα για τη ΦΛΟΓΑ.

