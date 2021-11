Διέρρευσαν 4 νέα μοντέλα Nokia smartphones

Από γνωστό leaker που έχει αποδεδειγμένα καλές επαφές με την αγορά των smartphones.

Η Nokia ετοιμάζεται να παρουσιάσει 4 νέες συσκευές στην αγορά των smartphones και ο γνωστός leaker Evan Blass τις έφερε στη δημοσιότητα αρκετά νωρίτερα.

Προς το παρόν έχουμε για αυτά τα μοντέλα μόνο τις κωδικές ονομασίες τους και ελάχιστα χαρακτηριστικά.

Τα πρώτα δύο μοντέλα έχουν τις κωδικές ονομασίες N150DL και N1530DL και φέρουν κάμερα σε ειδικά bumps στο πίσω αριστερά μέρος, μαζί με ένα μικρό notch για την μπροστινή κάμερα.

Το τρίτο είναι το Nokia N151DL που έχει ένα κυκλικό camera dump που χρησιμοποιεί η εταιρεία τελευταία στις συσκευές της και φαίνεται πως θα είναι μια νέα low-end συσκευή.

Τέλος, έχουμε το Nokia N152DL που θυμίζει κάτι από C-Series και συγκεκριμένα τα C1 ή C01 Plus. Μένει να δούμε πότε θα αποκαλυφθούν επίσημα.

Some Nokia handsets from HMD Global (clockwise from upper left): N151DL, N150DL, N1530DL, N152DL. pic.twitter.com/BV2vFhqd2j