Το πρώτο ξενοδοχείο στο διάστημα: Πόσο θα κοστίζει η διαμονή στο Voyager

Οι διακοπές σε ένα ξενοδοχείο του διαστήματος δεν αποτελούν πλέον μακρινό όνειρο. Τουλάχιστον για τους πολύ πλούσιους αυτού του κόσμου.

Ο διαστημικός τουρισμός αποτελεί πλέον το νέο χόμπι των δισεκατομμυριούχων της Γης. Ήδη τόσο ο Jeff Bezos, όσο και ο Richard Branson έκαναν πρόσφατα μια βόλτα στο διάστημα, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να πείσουν κι άλλους να κάνουν το ίδιο.

Κάπως έτσι, αυτός ο ενθουσιασμός για την εξερεύνηση του διαστήματος έχει ωθήσει αρκετές εταιρείες στο σχεδιασμό διαστημικών σταθμών-ξενοδοχείων του μέλλοντος. Το πρώτο που περιμένουμε να τεθεί σε λειτουργία σε περίπου έξι χρόνια, όμως, θα είναι το Voyager, ένα πρότζεκτ που θα κοστίσει συνολικά 200 δισεκατομμύρια δολάρια και θα παρέχει όλες τις ανέσεις ενός πεντάστερου ξενοδοχείου της Γης.

Τα σχέδια για την κατασκευή του Διαστημικού Σταθμού Voyager ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά το 2019 από την εταιρεία Orbital Assembly Corporation με έδρα την Καλιφόρνια. Το αρχικό σχέδιο ήταν η εκτόξευση του διαστημικού σταθμού ως το 2025. Ωστόσο, η πανδημία άλλαξε τα πλάνα της εταιρείας. Το διαστημικό ξενοδοχείο θα έχει το σχήμα μια ρόδας λούνα παρκ και θα αποτελείται από δύο δακτυλίους που θα συνδέονται με ακτίνες. Στον εξωτερικό δακτύλιο θα βρίσκονται δωμάτια, μπαρ, εστιατόρια και γυμναστήρια.

Ο διαστημικός σταθμός θα έχει συνολική έκταση 50.000 τετραγωνικά μέτρα και η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2026. Το Voyager θα βρίσκεται σε τροχιά πολύ κοντά στη Γη, κάτι που εξυπηρετεί και τη μείωση του κόστους του. Θα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και θα περιστρέφεται με υψηλές ταχύτητες για να παρέχει τεχνητή βαρύτητα στους επισκέπτες για μια άνετη διαμονή. Μόλις ολοκληρωθεί θα μπορεί να φιλοξενήσει 280 επισκέπτες και 112 μέλη πληρώματος.

