Τηλεθέαση: Voice και Dancing είδαν την πλάτη της «Γης της Ελιάς»

Η «Γη της Ελιάς» κέρδισε την προτίμηση του κοινού την Κυριακή (21/11) έναντι των μουσικών και χορευτικών σόου αλλά και του Ρουκ Ζουκ με τους celebrities. Πήρε μάλιστα διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση, καθώς έπιασε κορυφή τόσο στο δυναμικό, όσο και στο γενικό σύνολο.

Πιο συγκεκριμένα, η Γη της Ελιάς σημείωσε μέσο όρο 24,1% στο δυναμικό κοινό και ακολούθησε το Ρουκ Ζουκ 19,6%. Το The Voice είχε 15,7% και η σειρά Κομάντα και Δράκοι 12,6%. Σε μονοψήφια ποσοστά κινήθηκαν το DWTS και η Adele.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η Γη της Ελιάς είχε μέσο όρο 29,7%, ενώ το The Voice 18,6%. Το Ρουκ Ζουκ ακολούθησε με 17,2% και η σειρά Κομάντα και Δράκοι με 10,4%. DWTS και Adele δεν πήγαν όσο καλά ανέμεναν.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Γη της Ελιάς – 24,1%

Ρουκ Ζουκ Special – 19,6%

The Voice – 15,7%

Κομάντα και Δράκοι – 12,6%

DWTS – 8,1%

Adele One Night Only – 8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γη της Ελιάς – 29,7%

The Voice – 18,6%

Ρουκ Ζουκ Special – 17,2%

Κομάντα και Δράκοι – 10,4%

DWTS – 8,4%

Adele One Night Only – 6,6%