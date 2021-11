Ξεκίνησαν οι προσφορές Black Friday στο PlayStation Store

Αποκτήστε εκατοντάδες παιχνίδια PS4 και PS5 σε μειωμένες τιμές.

Η Sony ξεκίνησε τους εορτασμούς για την Black Friday από το PlayStation Store της με πάρα πολλές εκπτώσεις σε πολλά παιχνίδια.

Η ιαπωνική εταιρεία έχει ανοίξει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα μια ειδική σελίδα που έχει όλες αυτές τις μειωμένες τιμές που θα ισχύουν για πάνω από 400 τίτλους των δύο κονσολών της.

Οι προσφορές «τρέχουν» από σήμερα και θα διαρκέσουν έως και τις 29 Νοεμβρίου, ενώ θα μπορείτε να τις βρείτε και στα καταστήματα λιανικής, με τα παιχνίδια απλά σε μορφή Blu-ray δίσκου.

Στις προσφορές περιλαμβάνονται σημαντικές παραγωγές, όπως τα Apex Legends, Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed Origins, Back 4 Blood, Borderlands, Dark Souls, Cyberpunk 2077, Death Stranding, Destiny 2, DOOM Eternal, F1 2021, Fallout 76, FIFA 22, Final Fantasy VII Remake, Grand Theft Auto V, Hitman, Immortals Fenyx Rising, Kingdom Hearts, Life is Strange, Little Nightmares II, Marvel’s Avengers, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Marvel’s Spider-Man, Mass Effect, Moto GP, NBA 2K22, Nioh, Red Dead Redemption 2 και πολλά ακόμη.

Βρείτε όλες τις προσφορές εδώ.