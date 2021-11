Tα top running παπούτσια για το φθινόπωρο '21

Το τρέξιμο είναι πιο “hot” από ποτέ. Και θα γίνει ακόμα πιο «καυτό», τώρα που έρχεται ο παγερός χειμώνας!

Μπορεί να μην το ‘χες σκεφτεί ποτέ, αλλά οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις των running sessions σου.

Είτε ξεκινάς τώρα την προσπάθειά σου, είτε νιώθεις ότι έχεις «τερματίσει» τα κοντέρ, ένα νέο ζευγάρι παπούτσια για τρέξιμο, είναι ό,τι πρέπει για να boost-άρει τις επιδόσεις των fall/winter workout σου! Για αυτόν τον λόγο, μαζέψαμε μερικά από τα καλύτερα running παπούτσια για το φθινόπωρο 2021 που «κυκλοφορούν» και στα παρουσιάζουμε:

Hoka One One Rincon 3

Πάτα «γκάζι» και άφησε τους όλους πίσω σε έναν αγώνα πολλών χιλιομέτρων, με τα παπούτσια για τρέξιμο Hoka One One Rincon 3! Τα running παπούτσια, διαθέτουν sandwich mesh επάνω μέρος για ενισχυμένη διαπνοή και δροσερή αίσθηση, ενώ η ενδιάμεση σόλα EVA προσφέρει αντικραδασμική προστασία σε κάθε σου βήμα. Η τεχνολογία Meta-Rocker σου δίνει επιτάχυνση και απόλυτο έλεγχο της κούρσας σου.

Mesh επάνω μέρος

Λεπτή γλώσσα για μείωση του φορτίου

Θηλύκι στη φτέρνα για γρήγορη εφαρμογή

Ενδιάμεση σόλα EVA

Τεχνολογία Meta-Rocker για άνετο διασκελισμό και μεγαλύτερη επιτάχυνση

Πλήρης επαφή με το έδαφος

Ζώνες πρόσκρουσης από καουτσούκ, σε στρατηγικά σημεία

Εξωτερική σόλα από καουτσούκ

Σταθερότητα: Neutral

Αντικραδασμική Προστασία: Ισορροπημένη

Κυρτότητα : 38 x 24 mm

Περιεκτικότητα Αφρού: 603 cm3

Drop: 5 mm

Brooks Ghost 4

«Κυριάρχησε» σε όλα τα running sessions σου, με τα παπούτσια για τρέξιμο Brooks Ghost 14. Τα running παπούτσια, αποτελούν το πρώτο carbon neutral μοντέλο της Brooks, καθώς μεγάλο μέρος της κατασκευής του έχει υλοποιηθεί από ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι σχεδιασμένα ώστε να προσαρμόζονται με άνεση και ευκολία στο πόδι σου, χάρη στο 3D Fit Print επάνω μέρος, που διατηρεί μια τέλεια ισορροπία μεταξύ ελαστικότητας και δομής. Νιώσε την εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών που σου χαρίζει η ανανεωμένη ενδιάμεση σόλα DNA LOFT, για ομαλές και άνετες διαδρομές.

To 3D Fit Print επάνω μέρος διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ ελαστικότητας και δομής ώστε το παπούτσι να προσαρμόζεται άνετα στο πόδι

Ανανεωμένη ενδιάμεση σόλα DNA LOFT με 100% απορρόφηση κραδασμών για μια απαλή και ομαλή διαδρομή

Η νέα, μαλακή ενδιάμεση σόλα και το Segmented Crash Pad συνεργάζονται για ευκολότερη μετάβαση από την προσγείωση του ποδιού στην απογείωση του

Υποστήριξη: Neutral

Drop: 12 mm

Saucony Endorphin Speed 2

Πάτα «γκάζι» και άφησε τους όλους πίσω σε έναν αγώνα πολλών χιλιομέτρων, με τα παπούτσια για τρέξιμο Saucony Endorphin Speed 2! Τα running παπούτσια, διαθέτουν mesh επάνω μέρος για ενισχυμένη διαπνοή και δροσερή αίσθηση, ενώ η τεχνολογία PWRRUN PB στην ενδιάμεση σόλα προσφέρει μέγιστη επιστροφή ενέργειας. Η τεχνολογία FORMFIT αγκαλιάζει το πόδι προσφέροντας εξατομικευμένη εφαρμογή και η εξωτερική σόλα XT-900 με ενισχυμένες ζώνες τριβής, παρέχει βέλτιστη πρόσφυση και αντοχή.

Τροποποιημένο mesh επάνω μέρος για ενισχυμένη διαπνοή και ανάλαφρη αίσθηση

Η τεχνολογία κύλισης «SPEEDROLL» δίνει δύναμη ώθησης, χωρίς κόπο, ώστε να μπορείτε να τρέχετε πιο εύκολα και πιο γρήγορα

Πλήρης, νάιλον πλάκα απόκρισης, δίνει το πλεονέκτημα για καθημερινές προπονήσεις ταχύτητας, καθώς και την ημέρα των αγώνων

Η τεχνολογία «PWRRUN PB» δημιουργεί συνθήκες για εξαιρετική επίδοση και προσφέρει μέγιστη επιστροφή ενέργειας

Η τεχνολογία «FORMFIT» , καθώς προέρχεται από τις απεικονίσεις 3D, αγκαλιάζει το πόδι με άνεση και προσφέρει ακόμα πιο εξατομικευμένη εφαρμογή

Η εξωτερική σόλα XT-900 με ενισχυμένες ζώνες τριβής παρέχει βέλτιστη πρόσφυση και αντοχή

Στήριξη: Neutral

Drop: 8 mm

New Balance Fresh FoamX Hierro v6

«Εκτόξευσε» τις επιδόσεις σου στις outdoor διαδρομές σου, με τα παπούτσια για ορεινό τρέξιμο New Balance Fresh Foam Hierro v6! Τα trail running παπούτσια, διαθέτουν εξωτερική σόλα από καουτσούκ με την «υπογραφή της Vibram®, για μοναδική πρόσφυση ανάμεσα στα μονοπάτια και τον δρόμο. Η ειδική τους σχεδίαση, έχει διατρήσεις από λέιζερ, για ενισχυμένη διαπνοή στα running sessions σου. Νιώσε την ενδιάμεση σόλα Fresh Foam, να απορροφά τους κραδασμούς σε κάθε βήμα, όσο η τεχνολογία Toe Protect, θα προστατεύει τα δάχτυλά σου σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Κατασκευή που εφαρμόζει σαν κάλτσα αγκαλιάζοντας το πόδι

Συνθετικό/διχτυωτό επάνω μέρος με ενισχυμένη λωρίδα TPU για προστασία των δακτύλων

Ενδιάμεση σόλα Fresh Foam τελευταίας γενιάς, που παρέχει απόλυτη απορρόφηση κραδασμών

Ευρείας διαπνοής πλεκτό σχεδιασμένο με λέιζερ

Τεχνολογία Toe Protect, που προστατεύει τα δάχτυλα από μικροεμπόδια

Εξωτερική σόλα Vibram®, για ασυναγώνιστη πρόσφυση με το έδαφος

Ελαστικά κορδόνια

Drop: 8 mm

Nike ZoomX Invincible Run Flyknit

Ηγήσου της διαδρομής, έχοντας αυθεντικό sportswear look, με τα παπούτσια για τρέξιμο Nike ZoomX Invincible Run Flyknit! Τα running παπούτσια, σχεδιάστηκαν για να «εκτοξεύσουν» τις επιδόσεις σου, διαθέτοντας αφρό Nike ZoomX, που χαρίζει υψηλή απόκριση και ανάλαφρη αίσθηση, για αναπήδηση σε κάθε βήμα. Με το καμπυλωτό τους σχήμα, παρέχουν στήριξη και στα τρία στάδια του βηματισμού σου. Νιώσε την πλούσια διαπνοή που δίνει στα running sessions σου, το εξελιγμένο επάνω μέρος Flyknit.

Το μεγαλύτερο ύψος του αφρού εξασφαλίζει ακόμα πιο μαλακή αίσθηση

Το φαρδύ, μεγάλο σχήμα στο μπροστινό μέρος προσφέρει πιο σταθερό βηματισμό

Ο αφρός Nike ZoomX προσφέρει υψηλή απόκριση και ανάλαφρη αίσθηση, για αναπήδηση σε κάθε βήμα

Διαθέτει καμπυλωτό σχήμα και παρέχει στήριξη στα τρία στάδια του βηματισμού ενός δρομέα

Προσφέρει ευελιξία όταν το πόδι ανασηκώνεται από το έδαφος, ομαλό βηματισμό όταν κινείται προς τα μπροστά και αντικραδασμική προστασία στην επαφή με το έδαφος

Το εξελιγμένο επάνω μέρος Flyknit διαθέτει ζώνες κυκλοφορίας του αέρα στα σημεία του ποδιού όπου αναπτύσσονται υψηλότερες θερμοκρασίες

Είναι γερό και ανθεκτικό, προσφέροντας σταθερή αίσθηση στο πόδι σε κάθε χιλιόμετρο

Η εξωτερική σόλα με μοτίβο waffle δημιουργήθηκε με δεδομένα από δρομείς για πρόσφυση στα κατάλληλα σημεία

Αυτές οι πληροφορίες βοήθησαν επίσης στη σχεδίαση και την εμφάνιση των πλευρικών τοιχωμάτων του παπουτσιού

Φάσα στη φτέρνα ενσωματωμένη στο Flyknit για στήριξη και σταθερότητα

Χαμηλό κολάρο με αντικραδασμική προστασία για απαλή και άνετη αίσθηση

Drop: 8,4 mm

Προστάτεψε τα πέλματά σου από τους κραδασμούς, και εξερεύνησε τώρα τη μεγάλη collection running παπουτσιών, από όλα τα διάσημα sports brands, όπως Nike, adidas Performance, ASICS, PUMA, Reebok Sport, Under Armour, New Balance, HOKA ONE ONE, SAUCONY, MIZUNO κ.α.! Μην αργείς, βρες το δικό σου Fall 2021 παπούτσι για τρέξιμο και… έφυγες!