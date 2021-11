Προσφορές σε εκατοντάδες παιχνίδια για τα PS4 και PS5 στα Indies Sale του PS Store

Αποκτήστε πολλούς και διαφορετικούς τίτλους για τις δύο κονσόλες, σε μειωμένες τιμές.

H Sony ξεκινάει άλλο ένα κύμα προσφορών για τους κατόχους PS4 και PS5 και αυτή τη φορά παίρνουν σειρά τα Indies, τα παιχνίδια δηλαδή που έρχονται από ανεξάρτητους δημιουργούς και δεν έχουν κάποιο μεγάλο εκδότη να τα στηρίζει.

Όσοι λοιπόν μπουν στο PlayStation Store από την κονσόλα τους ή επισκεφθούν το επίσημο site του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω του browser (εδώ), θα βρουν προσφορές που αγγίζουν και το 80%.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίζουμε τα παρακάτω παιχνίδια.

Aragami 2: -2%

Crysis Remastered Trilogy: -20%

Cuphead: -30%

Chernobylite: -20%

Dakar 18: -85%

Goat Simulator: Waste of Space: -75%

Nickelodeon All-Star Brawl: -30%

Outer Wilds: -40%

Tales of Iron: -20%

Tribes of Midgard: -25%

What Remains of Edith Finch: -70%