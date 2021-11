Adele One Night Only την Κυριακή στον Alpha

Η καλλιτέχνις φαινόμενο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, των 15 Grammy και των εκατομμυρίων πωλήσεων δίσκων έρχεται στις οθόνες μας, την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις 20:00.

Ο Alpha προβάλλει σε αποκλειστικότητα το εξαιρετικό αφιέρωμα Adele One Night Only που παρουσίασε το αμερικάνικο δίκτυο CBS την Κυριακή 14 Νοεμβρίου.

Θα παρακολουθήσουμε τη μαγική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο φαντασμαγορικό Griffith Observatory του Los Angeles, με λίγους εκλεκτούς καλεσμένους.

Η Adele ερμήνευσε με το δικό της ανεπανάληπτο τρόπο τέσσερα από τα νέα της τραγούδια: “Easy On Me”, “I Drink Wine”, “Hold On”, “Love is a Game”, αλλά και παλαιότερες επιτυχίες της: “Hello”, “Skyfall”, “Someone Like You”, “When We Were Young”, “Make You Feel My Love”, Rolling in the Deep”, ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους.

Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της Adele μετά από έξι χρόνια, με αφορμή το νέο της άλμπουμ «30», που κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου και αναμένεται να σημειώσει τεράστια επιτυχία. Το “Easy on Me”, το πρώτο single του νέου άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, βρέθηκε αμέσως στην κορυφή των βρετανικών charts και το έχουν ήδη λατρέψει οι εκατομμύρια θαυμαστές της παγκοσμίως.

Στο αφιέρωμα περιλαμβάνεται και μια αποκλειστική συνέντευξη της Adele στη μοναδική Oprah Winfrey. Η Adele μίλησε για όλα: για τη νέα της δουλειά, την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της και την ανατροφή του γιού της, καθώς και για την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της.

Adele One Night Only, Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις 20:00.

Μία συνεργασία της Sony Music με τη Sony Pictures.

Συμπαραγωγή της Fulwell 73 Productions και της Onward Productions σε συνεργασία με τη Harpo Productions.

Executive Producers: Ben Winston, Adele, Jonathan Dickins και Raj Kapoor.