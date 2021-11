Χτύπησαν με πέτρα την Ολλανδή δημοσιογράφο και φεύγει από την Ελλάδα: «Θα μου κάνουν τη ζωή δύσκολη»

Η Ingeborg Beugel κατήγγειλε πως δέχτηκε επίθεση με πέτρα από άγνωστο που την εξύβρισε και της είπε να πάει στον Ερντογάν.

Αποχωρεί από τη χώρα μας και μάλιστα σε άγνωστη ημερομηνία για να την ασφάλειά της, η Ολλανδή δημοσιογράφος Ingeborg Beugel, η οποία ήρθε σε ρήξη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό και τις επαναπροωθήσεις της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το nu.nl, η Ingeborg Beugel δέχτηκε επίθεση από έναν άντρα που της πέταξε πέτρα και τη βρήκε στο μέτωπο, ενώ της αποκαλούσε «Τουρκάλα πό...η» και «κατάσκοπο του Ερντογάν». Πολλοί την είχαν συμβουλεύσει να φύγει από την Ελλάδα, αλλά το είχε αναβάλει, ωστόσο τώρα το πήρε απόφαση, καθώς όπως λέει «θα μου κάνουν τη ζωή δύσκολη».

Πιο συγκεκριμένα, Ingeborg Beugel ανέφερε: «Καθώς πήγαινα σπίτι από το σούπερ μάρκετ, σε έναν σκοτεινό δρόμο, ένας άντρας πέταξε μια πέτρα στο κεφάλι μου. Με αποκάλεσε Τουρκάλα πόρνη και Τούρκο κατάσκοπο και μου είπε να πάω στον Ερντογάν. Η πέτρα μάτωσε το μέτωπό μου. Μετά έτρεξα σπίτι πολύ γρήγορα. Ήταν ένα σοκ».

Dutch journalist @IBeugel is forced to leave Greece after having criticised pushbacks.

Tomorrow, 23 people are brought to trial for having rescued and helped migrants left alone by the Greek authorities. @EU_Commission when is your red line crossed, when will you sanction Greece?