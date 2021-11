To Instagram αρχίζει να ζητάει από ύποπτους λογαριασμούς να ταυτοποιηθούν μέσω selfies

Ίσως πλησιάζει η ώρα που θα ηρεμήσει η αγορά του Instagram από τα bots.

Μια νέα διαδικασία ξεκαθαρίσματος του Instagram από ψεύτικους λογαριασμούς και bots ξεκινάει, αφού η πλατφόρμα αρχίζει να ενημερώνει ύποπτους λογαριασμούς πως χρειάζεται να ταυτοποιηθούν, αποδεικνύοντας ότι ανήκουν σε πραγματικά πρόσωπα. Μάλιστα, η διαδικασία ολοκληρώνεται με μια σειρά από φωτογραφίες και videos στη λογική της selfie, έτσι ώστε η πλατφόρμα να μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία του κάθε χρήστη.

Ο ειδικός στα social media, Matt Navarra, ανέβασε μάλιστα και ένα σχετικό post στο Twitter, όπου και δείχνει τα βήματα της διαδικασίας.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity



Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021

Κάτι αντίστοιχο έκανε και η Bettina Makalintal, από τον δικό της λογαριασμό.

why the fuck is instagram making me take a video selfie in order to access my account pic.twitter.com/BxSW0Bnodt — tender juicy tofu pup (@bettinamak) November 15, 2021

Όπως φαίνεται, υποψήφια για τέτοιας μορφής έλεγχο είναι accounts που έχουν συνδεθεί με ύποπτη συμπεριφορά, όπως spamming, πολλαπλά follows σε εκατοντάδες λογαριασμούς ή ίδια σχόλια σε πολλούς χρήστες. Λίγο μετά τα σχετικά σχόλια πάντως, η ίδια η πλατφόρμα πήρε θέση για το πως θα γίνονται οι έλεγχοι.

Our teams review video selfies, and video selfies are deleted within 30 days. — Instagram Comms (@InstagramComms) November 17, 2021

Πηγή εικόνας: Engadget.com