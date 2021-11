Η Google ακυρώνει τις παραγγελίες parts για το Pixel Fold, αβέβαιο το μέλλον του

Ίσως και να μην δούμε να κυκλοφορεί ποτέ το foldable smartphone της εταιρείας.

Πολλαπλά ρεπορτάζ φαίνεται πως μαρτυρούν πως η Google δεν θα βγάλει στην αγορά το Pixel Fold, το foldable smartphone που ετοίμαζε τους τελευταίους μήνες.

Κάποια ΜΜΕ αναφέρουν πως η εταιρεία έχει ενημερώσει τους προμηθευτές της πως επιθυμεί να ακυρώσει απλά τις παραγγελίες για τα διάφορα τμήματα της συσκευής, ενώ άλλα ρεπορτάζ τονίζουν πως το project ακυρώνεται εντελώς.

Bad news for those waiting for the Google Pixel Fold. We hear they have canceled parts orders and decided not to bring it to market as indicated in the latest DSCC Weekly Review. See blog excerpt at https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09Pt