Disney και TikTok συνεργάζονται για φωνές γνωστών ηρώων στην δημοφιλή πλατφόρμα (vid)

Ακούστε το κείμενό σας να διαβάζεται από τους Stitch, Chewbacca και άλλους.

Το TikTok έχει κυριαρχήσει στις πιο μικρές ηλικίες στα social media και η Disney θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός.

Οι δύο πλευρές ξεκίνησαν μια συνεργασία που προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο ανάγνωσης κειμένου, με τις φωνές γνωστών χαρακτήρων από κινηματογραφικά και τηλεοπτικά franchises, όπως οι Stitch (Lilo & Stitch), C-3PO (Star Wars), Chewbacca (Star Wars), Stormtrooper (Star Wars) και Rocket Raccoon (Guardians of the Galaxy). H εξέλιξη αυτή έρχεται στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 2 χρόνια λειτουργίας του Disney+.

H λειτουργία text-to-speech κάνει ουσιαστικά την εφαρμογή του TikTok να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες φωνές και να διαβάζει το κείμενο που βάζουν οι χρήστες για περιγραφή στα σύντομα videos τους. Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα στη συνέχεια.

Disney is partnering with TikTok for new themed character test-to-speech voices, a feature that will surely be used only in a mature and appropriate fashion. pic.twitter.com/3Hz2NPZFor