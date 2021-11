Παραβιάστηκε το σύστημα αλληλογραφίας του FBI και έστελνε ψεύτικες προειδοποιήσεις κυβερνοεπιθέσεων

Κι όμως, άρχισε το spamming με fake mails από το ίδιο το FBI.

Hackers κατάφεραν να βάλουν στο στόχαστρο το σύστημα αλληλογραφίας του FBI και πέτυχαν να εισέλθουν στους mail servers και να στείλουν εκατοντάδες ηλεκτρονικά μηνύματα σε χρήστες. Οι χρήστες αυτοί ενημερώνονταν πως έπεσα θύματα “sophisticated chain attack” και εντοπίστηκαν από την μη κερδοσκοπική οργάνωση “The Spamhaus Project” που ασχολείται με αυτό το θέμα.

For anyone interested, here are the sanitised headers from the sample we got yesterday. pic.twitter.com/KhDluiMSZa

Τα μηνύματα ανέφεραν πως πίσω από την επίθεση είναι ο Vinny Troia, ένας ερευνητής κυβερνοεπιθέσεων που βρίσκεται πίσω από τις εταιρείες ασφάλειας στο dark web Nightlion και Shadowbyte. Φαίνεται πως οι hackers κατάφεραν να στείλουν mails σε πάνω από 100.000 διευθύνσεις, οι οποίες εμφανίζονταν σε μια σχετική κρατική βάση δεδομένων.

The email was sent from these FBI internal servers, per the headers (which validate with DKIM).



dap00025.str0.eims.cjis - 10.67.35.50



wvadc-dmz-pmo003-fbi.enet.cjis



dap00040.str0.eims.cjis - 10.66.2.72



Before anybody runs off the Russia cliff, I would check webapps.