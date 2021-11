Θυμάστε φυσιογνωμίες αλλά ξεχνάτε ονόματα; Ειδικοί έχουν τις λύσεις!

Σε όλους (μας) συμβαίνει και πλέον υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να θυμόμαστε καλύτερα τα ονόματα αυτών που γνωρίζουμε.

Το πρόβλημα είναι κοινό και συχνό. Συναντάμε και γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους, θυμόμαστε τη φυσιογνωμία τους, αλλά όχι το όνομά τους σε σημείο να ντρεπόμαστε και να αναφερόμαστε σε αυτόν/αυτήν με φράσεις τυπικές και κοινές, όπως «φίλε, φίλη» κτλ.

“I Will Remember You” is my favorite song about forgetting someone’s name as soon as I meet them — Son of Dad (@ThugRaccoons) June 21, 2021

Η Ron White σημειώνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι η μνήμη μας το πρόβλημα, αλλά η «εστίασή» μας, η συγκέντρωσή μας: «Όταν συναντάς ανθρώπους, σκέφτεσαι, “τι πιστεύει για μένα; Την έχω ξανασυναντήσει; Είμαι εντάξει; Πως δείχνω;”. Καθώς σκέφτεσαι όλα αυτά, εκείνος ή εκείνη σας λέει το όνομά του/της και δεν το ακούτε ποτέ».

My superpower is forgetting someone’s name two seconds after they tell me — Kristen (@Kica333) December 17, 2019

Η Rοn White συμβουλεύει «να προσπαθήσετε να σταματήσετε το μυαλό σας, να σκέφτεστε όλες αυτές τις ερωτήσεις και απλώς να επικεντρωθείτε στο όνομα και όχι να επαναλαμβάνετε από μέσα σας “πως είπε το όνομά του”;».

Η Katie Kermode, η οποία είναι κάτοχος διπλού παγκόσμιου ρεκόρ στη απομνημόνευση ονομάτων (σ.σ. κι όμως υπάρχει τέτοιο πράγμα), συνιστά τη χρήση «συσχέτισης λέξεων». Η Kermode μπορεί να θυμηθεί 105 ονόματα σε πέντε λεπτά και 224 σε 15 λεπτά και αυτό που τη βοηθά είναι να βρίσκει κάτι που της θυμίζει το όνομα.

astrology culture is forgetting someone’s name but remembering they’re a scorpio sun taurus moon aries rising — ☁️🍒 paulina 🍒☁️ (@astrollocherry) September 10, 2019

Για ονόματα λιγότερο απλά από είναι το Μαργαρίτα ή το Λεμονιά μπορείτε «απλώς να φανταστείτε ότι τους αρέσουν οι μαργαρίτες ή οι λεμονιές, ότι μυρίζουν ανάλογα κτλ».

Ο Ronald Johnson, οικοδεσπότης του podcast The Craft of Memory, χρησιμοποιεί εικόνες για να τον βοηθήσει να θυμάται ονόματα, ενώ συμβουλεύει πως η δημιουργία μιας «δραματικής, παράξενης και παράλογης ιστορίας» βοηθά στο να βρείτε την εικόνα με την οποία θα συνδέσετε το όνομά του: «Στόχος είναι να το κάνουμε αξέχαστο».

Not to brag, but I’m really good at forgetting someone’s name 20 seconds after I meet them. — Jawbreaker (@sixfootcandy) February 26, 2021

Εάν κανένα από τα παραπάνω δεν λειτουργεί, τότε μπορεί να βοηθήσει το να κάνετε μια προσομοίωση κάποιου που μόλις γνωρίσατε με έναν συγγενή σας, φίλο σας ή ακόμη και μιας διασημότητας.

Και αν όλα αυτά αποτύχουν, απλώς… ρωτήστε ξανά το όνομά του.