Σπάνιος πιγκουίνος της Ανταρκτικής ταξίδεψε κατά λάθος 3.000 χλμ και βρέθηκε στη Νέα Ζηλανδία (vid)

Πιγκουίνος Adelie της Ανταρκτικής εντοπίστηκε σε ακτή της Νέας Ζηλανδίας από ντόπιους.

Έμειναν έκπληκτοι κάτοικοι της πόλης Christchurch στη Νέα Ζηλανδία, όταν εντόπισαν στην παραλία του Birdlings Flat έναν πιγκουίνο Adelie. Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος που κατοικεί στην Ανταρκτική.

Ο «Pingu» όπως τον ονόμασαν οι κάτοικοι της περιοχής απείχε πολύ από το φυσικό του περιβάλλον στην Ανταρκτική και σύμφωνα με τους ειδικούς κολύμπησε 3.000 χιλιόμετρα για να καταλήξει στην ακτή της Νέας Ζηλανδίας.

An Adélie penguin showed up in Canterbury today from Antarctica. Only one other live Adélie penguin has even been seen in Aotearoa (Kaikoura in 1993). Video taken by Harry Singh, republished with permission. pic.twitter.com/mMfTQmRFWj