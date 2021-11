Το Instagram θέλει να κάνετε μια παύση από το ασταμάτητο scrolling

Με μια νέα λειτουργία, θα προτρέπει τους πάντες να σταματήσουν να κοιτούν posts.

Ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, ανακοίνωσε πως η ομάδα του αρχίζει να τεστάρει μια λειτουργία που θα έχει την ονομασία “Take a Break”.

Στόχος είναι να προκαλέσει τους χρήστες που είναι όλη μέρα μέσα στο app και σκρολάρουν ασταμάτητα να διακόψουν λίγο την ενασχόλησή τους. Το χαρακτηριστικό αυτό θα είναι διαθέσιμο κατόπιν επιλογής του χρήστη, ο οποίος θα μπορεί και να ορίζει μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα του εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα (10, 20 ή 30 λεπτά).

Μάλιστα, ο Mosseri δεν δίστασε να αναφέρει πως παρόμοιες εφαρμογές θα εμφανιστούν στο άμεσο μέλλον στο app. Το “Take a Break” θα αρχίσει να εμφανίζεται σε μικρό αριθμό χρηστών το επόμενο διάστημα, ενώ ένα ευρύτερο τεστ θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στον Δεκέμβριο.

Αν όλα πάνε καλά, το χαρακτηριστικό θα είναι διαθέσιμο σε όλους μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Testing “Take a Break”



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH