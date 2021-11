Επίσημο το Poco M4 Pro 5G Smartphone που θυμίζει κάτι από Redmi Note 11 5G (vid)

Η γνωστή εταιρεία ρίχνει άλλο ένα σημαντικό τηλέφωνο στην αγορά.

Η Poco έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού με τις συσκευές της και έτσι ανακοίνωσε πρόσφατα και το Poco M4 Pro 5G, το νέο μοντέλο της που θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου σε τιμή από τα €229 ευρώ! Η συσκευή θυμίζει σε πολλά το Redmi Note 5G και έχει οθόνη 6.6 ιντσών 90Hz-240Hz, το MediaTek Dimensity 810 SoC, διπλά στερεοφωνικά ηχεία και αποθηκευτικό χώρο έως και 256GB που μπορεί να επεκταθεί έως και κατά 1ΤΒ με χρήση σχετικής κάρτας μνήμης.

Στα των φακών θα έχει έναν κύριο στα 50MP και έναν δεύτερο ultra-wide στα 8MP. Η selfie camera θα έχει αισθητήρα 16MP. Η τιμή αφετηρίας του Poco M4 Pro 5G ορίστηκε στα €229 για το μοντέλο με 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ μια ακόμη έκδοση με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο θα πωλείται στα €249. Θα «τρέχει» Android 11 με MIUI 12.5.

Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και το Poco F3, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου στην έκδοση με 8GB RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο με τιμή στα €329, ενώ στις 26 του ίδιου μήνα θα υπάρξει και έκδοση 6GB/128GB στα €299.

#TheRealBeast #POCOF3 is back!



Now in Moonlight Silver!



8GB + 256GB will be available on 11.11 starting 329 euros!



6GB + 128GB will be available on Black Friday starting 299 euros! pic.twitter.com/1XZBa5WN8n