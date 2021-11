Αποκάλυψη: Tο τελευταίο επεισόδιο του Squid Game είχε και εναλλακτικό φινάλε (vid)

Ο δημιουργός του «Squid Game» αποκάλυψε ότι το τελευταίο επεισόδιο είχε εναλλακτικό φινάλε και επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξει και δεύτερη σεζόν.

Το «Squid Game» κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο καταρρίπτoντας το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Η επιτυχημένη σειρά του Netflix ενώ κέρδισε τις εντυπώσεις, δίχασε το τηλεοπτικό κοινό με το φινάλε της.

Αρκετοί ήταν αυτοί που δεν έμειναν ευχαριστημένοι με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η πρώτη σεζόν, ωστόσο ο δημιουργός της σειράς αποκάλυψε ότι είχε εναλλακτικό φινάλε. Σε αυτό ο πρωταγωνιστής, αφού έχει βγει αλώβητος από τα έξι παιχνίδια κερδίζοντας το τεράστιο χρηματικό έπαθλο, ετοιμάζεται να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να επισκεφθεί την κόρη του, όμως την τελευταία στιγμή το μετανιώνει και επιστρέφει για να εκδικηθεί τους διοργανωτές των αγώνων.

«Στην πραγματικότητα ήμασταν ανάμεσα σε δύο σενάρια στο τέλος. Το ένα ήταν αυτό που τελικά επιλέξαμε και το άλλο ήταν ο πρωταγωνιστής να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και να φύγει», είπε ο Hwang. «Αναρωτηθήκαμε όμως, αν ήταν πραγματικά σωστό για τον πρωταγωνιστή να πάρει την απόφαση και πάει στην οικογένειά του για να κυνηγήσει την δική του ευτυχία. Θα ήταν σωστό αυτό το φινάλε για το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε μέσω της σειράς;», πρόσθεσε.

Ο Hwang Dong-hyuk πάντως, μιλώντας στο Associated Press επιβεβαίωσε τα σχέδια στη διάρκεια μιας προβολής και Q&A στο Λος Άντζελες για το κορεάτικο δράμα, το οποίο έγινε παγκόσμιο φαινόμενο για το Netflix τους τελευταίους δύο μήνες.

«Υπήρξε τόση πίεση, τόση ζήτηση και τόση αγάπη για μια δεύτερη σεζόν. Οπότε σχεδόν νιώθω ότι δεν μας άφησε άλλη επιλογή», είπε σε δημοσιογράφους. Και συνέχισε: «Αλλά θα πω ότι θα υπάρξει όντως δεύτερη σεζόν. Είναι στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Επί του παρόντος βρίσκομαι στη διαδικασία σχεδιασμού».

Σε ερώτηση για την πλοκή της δεύτερης σεζόν, ο Hwang Dong-hyuk απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς για να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, προσθέτοντας πως δεν έχει κάνει ακόμη καμία επίσημη ανακοίνωση.

