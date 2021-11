Hackers ισχυρίζονται πως κατάφεραν να κάνουν jailbreak το PS5 (εικόνες)

Λέτε να ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πονοκέφαλο η ομάδα του PlayStation;

Είναι γνωστή η μάχη των εταιρειών της αγοράς με την πειρατεία και τους hackers που προσπερνούν κάθε τείχος προστασίας και φαίνεται πως το PS5 είναι το επόμενο θύμα. Σύμφωνα με τον hacker “theflow” που είχε κάνει φύλλο και φτερό την ασφάλεια του PS Vita και είχε «ξεκλειδώσει» όλες τις δυνατότητές του, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει αυτήν τη στιγμή με την νεότερη κονσόλα της ιαπωνικής εταιρείας. Από την άλλη, η ομάδα fail0verflow αναφέρει πως κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στα PS5 root keys, έχοντας πλέον στα χέρια της πληροφορίες για διαδικασίες αποκρυπτογράφησης και όχι μόνο.

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software - including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0