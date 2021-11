Διαρροή αποκαλύπτει το design του Samsung Galaxy S22 Ultra (εικόνες)

Μια πρώτη επαφή με τη νέα ναυαρχίδα της κορεατικής Samsung.

Φαίνεται πως η ώρα των ανακοινώσεων για το Samsung Galaxy S22 Ultra και τη σειρά Samsung Galaxy S22 πλησιάζει και η ιστοσελίδα Front Page tech κατάφερε να πάρει στα χέρια της μια σειρά από φωτογραφίες ενός -σχεδόν- τελικού μοντέλου.

Το νέο τηλέφωνο θα φέρει S-Pen που θα τοποθετείται σε μια ειδική υποδοχή στο κάτω μέρος του, ενώ η οθόνη του είναι κυρτή, αλλά όχι τόσο όσο στις προηγούμενες εκδόσεις. Βασική διαφορά είναι πως και στο πίσω μέρος φαίνεται πως δεν έχει επιλεγεί η λύση ενός bump στη μορφή P για να φιλοξενήσει τις κάμερες, οι οποίες είναι απλά συμμετρικά τοποθετημένες στο πάνω αριστερά τμήμα.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες μιλούν για έναν κεντρικό αισθητήρα 108MP, μαζί με έναν 12MP utra-wide, έναν 10MP 3x telephoto και έναν 10MP 10x telephoto. Ο Jon Prosser που έφερε στη δημοσιότητα τις εικόνες αναφέρει πως η κορεατική εταιρεία θα ξεκινήσει να δέχεται προ-παραγγελίες για τα νέα τηλέφωνα στις 8 Φεβρουαρίου, ενώ στις 18 του ίδιου μήνα θα βγουν στην αγορά. Μάλιστα, αναφέρει και το επόμενο Unpacked event για το Samsung Galaxy S21 FE στις 4 Ιανουαρίου 2022.

Αν όλα αυτά αποδειχτούν αληθινά, θα έχει βάση αυτό που έλεγαν εδώ και καιρό οι φήμες πως η Samsung δεν θα βγάλει νέο Samsung Galaxy Note το 2021, αφού το νέο Ultra μοντέλο θα έρθει να το αντικαταστήσει.

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…



EXCLUSIVE

Unpacked event for S21 FE

January 4, 2022

No pre-order period

Available January 11, 2022



Unpacked event for S22 lineup

February 8, 2022 @ 10:00am ET

Pre-orders begin same day (2/8)

Available February 18, 2022



pic.twitter.com/S9n9rAf1cs