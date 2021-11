«Απάντησε» με φωτογραφία ο Ερντογάν στις φήμες περί θανάτου του

Βρίσκεται στην Άγκυρα και φωτογραφήθηκε με τον νέο πρέσβη της Λιθουανίας Ριτσάρντας Ντεγκούτις.

Με μια φωτογραφία του, μαζί με τον νέο πρέσβη της Λιθουανίας Ριτσάρντας Ντεγκούτις στην Άγκυρα «απάντησε» ο Ταγίπ Ερντογάν στις φήμες περί θανάτου από εγκεφαλικό, οι οποίες κατέκλυσαν τα social media και πολλα media ανά τον κόσμο έκαναν αναφορά σε αυτές.

President @RTErdogan received Ambassador Ričardas Degutis of Lithuania at the Presidential Complex. pic.twitter.com/aDzGDWZEET