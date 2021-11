Το Netflix προσθέτει τα πέντε πρώτα videogames του για τους χρήστες στην Ευρώπη

Σάρκα και οστά παίρνει το πλάνο της πλατφόρμας να μπει στο χώρο της αλληλεπιδραστικής διασκέδασης.

Είναι γνωστό από τον Μάρτιο πως το Netflix σχεδιάζει να μπει στην αγορά των videogames και μετά από τις πρώτες δοκιμές που έγιναν σε συγκεκριμένους χρήστες σε λίγες αγορές, η πλατφόρμα ανακοίνωσε πως ξεκινάει επίσημα τη διάθεση των πρώτων τίτλων για τους συνδρομητές της.

Εδώ και λίγες ώρες, λοιπόν, οι κάτοχοι συσκευών Android που μένουν στην Ευρώπη μπορούν να απολαύσουν μέσα από το επίσημο app του Netflix πέντε videogames, τα Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast και Teeter Up.

Δεν απαιτείται καμία παραπάνω συνδρομή από την κανονική και οι τίτλοι είναι διαθέσιμοι χωρίς καμία έξτρα χρέωση. Το Netflix έχει δηλώσει πως θα επενδύσει στην αγορά των videogames, ενώ πρόσφατα εξαγόρασε και το πρώτο του game studio. Ωστόσο, στην παρούσα φάση θα επενδύσει σε τίτλους για κινητά, έτσι ώστε να τους προσφέρει μέσα από το ίδιο περιβάλλον χρήσης και με την ήδη υπάρχουσα συνδρομή.

Η εμφάνιση των παιχνιδιών θα αρχίσει σταδιακά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δεν θα επιτρέπεται σε αυτά η πρόσβαση από τα παιδικά προφίλ. Εννοείται, πως για τις online λειτουργίες, θα απαιτείται και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην παρούσα φάση δεν υποστηρίζεται και κάποιο Bluetooth χειριστήριο.

Let the Games Begin



Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.



It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At