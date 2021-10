Οικογένεια στο Βέλγιο παγιδεύτηκε με το αμάξι της σε κινητή γέφυρα που ξεκίνησε να σηκώνεται… (vid)

Δεν υπήρξε προειδοποίηση ότι θα σηκωθεί επειδή πλησιάζει πλοίο.

Τον τρόμο βίωσε μια οικογένεια, οι γονείς και το παιδάκι τους, στην πόλη Leuven του Βελγίου, όταν η κινητή γέφυρα, πάνω στην οποία βρίσκονταν με το αυτοκίνητό τους, ξεκίνησε να ανεβαίνει, με αποτέλεσμα να τους τσουλήσει προς τα πίσω.

Η οικογένεια, ήταν έτοιμη να διασχίσει την γέφυρα «Marie Thumas Bridge», όταν αυτή ξαφνικά- χωρίς προειδοποίηση όπως αναφέρει η DailyMail- ξεκίνησε να σηκώνεται για να περάσει διερχόμενο πλοίο.

Η οικογένεια εγκλωβίστηκε πάνω σε μία γέφυρα που ανέβαινε, δεν μπορούσε να πάει πουθενά και όσο ανέβαινε η γέφυρα, ξεκίνησε να τσουλάει προς τα πίσω το αυτοκίνητο.

Έπεσε προς τα πίσω, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να αναποδογυρίσει και η οικογένεια να εγκλωβιστεί μέσα. Τους απεγκλώβισε άμεσα η πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με την κατάστασή τους να μην είναι σοβαρή.

Παράλληλα, έχει ανοίξει έρευνα για να διερευνηθεί το γεγονός, πως οι αρμόδιοι σήκωσαν τη γέφυρα με το αυτοκίνητο επάνω και χωρίς να έχει υπάρξει ειδοποίηση ότι θα τη σηκώσουν γιατί περνάει πλοίο.



Parents and child (1.5) are scared of their lives when their car falls off an open bridge. Leuven, Belgium pic.twitter.com/iiMTfzVucy