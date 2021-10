Η επένδυση του αιώνα: Ξόδεψε 6.800€ τον Αύγουστο του 2020 και τώρα αξίζουν 4,8 δισ.

Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις επενδυτών που ξόδεψαν μερικές χιλιάδες ευρώ σε κρυπτονομίσματα και τώρα έχουν περιουσία δισεκατομμυρίων.

Μετά τον χαμό που έγινε με τα bitcoin, τώρα ανάλογος ντόρος γίνεται και τα άλλα κρυπτονομίσματα και ειδικά με το Shiba Inu.

Στην δημοσιότητα ήρθαν δύο χαρακτηριστικές επιδόσεις επενδυτών που ξόδεψαν μερικές χιλιάδες από τα χρήματα τους και μέσα σε μερικούς μήνες τα είδαν να γίνονται δισεκατομμύρια. Ναι, δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun ένας τύπος έκανε αγορές αξίας 2.900 ευρώ από το περασμένο καλοκαίρι, με τα κέρδη του να έχουν φτάσει σε υψηλά επίπεδα.

Και αυτό γιατί η αξία των κρυπτονομισμάτων αυτών, πλέον έχει φτάσει τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Υπάρχει όμως και μία άλλη περίπτωση, ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Ο συγκεκριμένος επενδυτής έριξε 6.800 ευρώ τον περασμένο Αύγουστο στο Shiba Inu και πλέον η αξία του

This wallet bought roughly $8,000 of $SHIB last August.



It's now worth $5.7 billion.



From $8,000 to $5.7 billion in roughly 400 days.



We may actually be looking at the greatest individual trade of all time. pic.twitter.com/LtdgQ83bKP