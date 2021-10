H Sony ίδρυσε την ταυτότητα PlayStation PC για τους τίτλους της που έρχονται σε υπολογιστές

Και για καλύτερο διαχωρισμό ανάμεσα σε κονσόλες και υπολογιστές, από εδώ και στο εξής.

Η Sony άρχισε να ασχολείται ιδιαίτερα και με το PC gaming και αυτό φαίνεται από όλες τις ανακοινώσεις που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι, η ιαπωνική εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση μιας νέας ταυτότητας υπό την οποία θα βγαίνουν όλα τα PC games της.

Το όνομά της είναι PlayStation PC και θα εμφανίζεται τόσο στα εξώφυλλα των παιχνιδιών, όσο και στην εισαγωγική τους οθόνη κατά τη διάρκεια που θα φορτώνουν οι τίτλοι στους υπολογιστές.

Η σχετική καταχώρηση εντοπίζεται πίσω στον Απρίλιο μέσω των κεντρικών γραφείων της εταιρείας στην Καλιφόρνια.

Ήδη έχουμε δει τα Horizon Zero Dawn και Days Gone να κυκλοφορούν σε υπολογιστές, ενώ αναμένονται ακόμη τα Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: The Lost Legacy, αλλά και το God of War.

Μάλιστα, τελευταίες μέρες ακούγονται και φήμες για το Sackboy: A Big Adventure. Το PC gaming θα απασχολήσει τη Sony περισσότερο απ’ όσο υπολογίζαμε λοιπόν…