O πρώην επαγγελματίας παλαιστής, Jimmy Rave ακρωτηριάστηκε και στα δύο πόδια (vids)

Μεγάλη μάχη δίνει ο πρώην παλαιστής, Jimmy Rave, ο οποίος μετά την διάγνωση με MRSA χρειάστηκε να του αφαιρεθούν και τα δύο του πόδια.

Ο MRSA είναι ένα ανθεκτικό βακτήριο στις αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες, όπως η φλουκλοξασιλλίνη και η μεθικιλλίνη, φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία πολλών κοινών σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων, καθώς και σε όλα τα βλακταμικά αντιβιοτικά συμπεριλαμβανομένων και των καρβαπενεμών (ιμιπενέμης και μεροπενέμης).

Βρίσκεται στα νοσοκομεία, σε κέντρα παροχής φροντίδας υγείας, γηροκομεία και οικοτροφεία αλλά και στην κοινότητα. Δεν αποτελεί απειλή για τον υγιή. Οι υγιείς μπορεί να είναι αποικισμένοι με σταφυλόκοκκο, ο MRSA συνήθως προκαλεί λοίμωξη σε άτομα με μειωμένους

μηχανισμούς άμυνας.

Το δράμα του 38χρονου παλαιστή που έγινε γνωστός για την συμμετοχή του στο Ring of Honor και το Impact Wrestling, άρχισε πέρυσι όταν χρειάστηκε να του αφαιρέσουν το αριστερό του χέρι, με αποτέλεσμα να σταματήσει την καριέρα του.

Ο ίδιος με μια ανάρτησή του στο twitter ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του γράφοντας: «Ήρθε η ώρα να σας πω. Τον περασμένο Ιούνιο άρχισα να έχω προβλήματα στο περπάτημα και πήγα στον γιατρό μου. Διαπίστωσε ότι είχα MRSA και στα δύο πόδια και έπρεπε να ακρωτηριαστούν άμεσα».

Apparently it's time for me to come clean. This past June I began having trouble walking & went to my surgeon. He determined I had MRSA in both legs & they needed to be amputated immediately. Promoters can tell you along with my peers, I've had a history w/this and would cancel pic.twitter.com/OnU2LgrKQt

Και συνέχισε: «Για τον λόγο αυτό ακύρωνα την παρουσία μου σε εκπομπές. Δεν ξέρω από που ξεκίνησαν οι φήμες ότι οφειλόταν σε κάτι άλλο το γεγονός ότι δεν πήγαινα σε αγώνες εδώ και καιρό. Πάντοτε έδινα συνεντεύξεις.

Η επαγγελματική πάλη είναι το μοναδικό πράγμα που αγάπησα τόσο πολύ. Είχα πει όλο αυτό το διάστημα να μην αποκαλύπτω τα πόδια μου, αφού ένιωθα αμήχανα. Συγγνώμη που δεν ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες σας. Προσπάθησα πραγματικά».

Ο Jimmy Rave δημοσίευσε μια φωτογραφία με τα έξοδα νοσηλείας που κόστισαν περισσότερο από 100.000 δολάρια. «Ευχαριστώ όσους με υποστήριξαν σε αυτή την περιπέτεια», με τους πρώην συναδέλφους του να βρίσκονται στο πλευρό του.

Thank you to all those who have been supportive of this journey thus far. Your contributions have helped in my daily living and getting life back in order. I just recently got this bill in the mail ...WOW! If you can help ...



PayPal - [email protected]

Cash App - $jimmyrave pic.twitter.com/rzmnmcuGtn