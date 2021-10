Απίστευτες απαντήσεις σε τηλεπαιχνίδι: Μπέρδεψαν τον Όμηρο με τον Homer από τους Simpsons (vid)

Κανένας από δύο παίκτες του «Tipping Point» δεν κατάφεραν να βρουν την σωστή απάντηση στην ερώτηση σχετικά με τον Όμηρο.

Αν νομίζετε οτι μόνο στον Αδύναμο Κρίκο του ΣΚΑΙ, ακούγονται κουφές απαντήσεις που αδυνατείς να πιστέψεις οτι είναι αληθινές, τότε κάνετε λάθος. Τέτοια σκηνικά γίνονται και σε άλλες χώρας, όπως μαρτυρά το χθεσινό video από το «Tipping Point» του ITV.

Εκεί λοιπόν ο Ben Shephard έκανε την εξής ερώτηση στους δύο παίκτες: «Στα επικά ποιήματά του, ο Όμηρος συχνά αναφέρεται στο νέκταρ που είναι το ποτό το Θεών. Ποια είναι η άλλη ουσία για την τροφή τους;».

Μόνο που κανένας από τους δύο παίκτες δεν γνώριζε κάτι για αυτόν, θεωρώντας οτι ο Όμηρος είναι ο Homer Simpson από το διάσημο καρτούν.

Έτσι, ο πρώτος παίκτης διάλεξε τα ντόνατς, καθώς όπως είπε γνωρίζει πως του αρέσουν πολύ, ενώ με την απάντησή του συμφώνησε και η άλλη παίκτρια.

This is 27 seconds of remarkable television.



Tipping Point, the gift that keeps on giving. pic.twitter.com/AMzZ8obJMR