Ημερομηνία κυκλοφορίας και τελικό trailer για το Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Τρία θρυλικά παιχνίδια επιστρέφουν στη σύγχρονη εποχή για PC και κονσόλες.

Η Rockstar Games δημοσίευσε την τελική ημερομηνία κυκλοφορίας του Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition που έρχεται για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S και Nintendo Switch.

Το πακέτο θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου σε ψηφιακή μορφή, ενώ θα ακολουθήσουν physical εκδόσεις (σε δισκάκι) για PS4, Xbox One, Xbox Series X/S και Nintendo Switch στις 7 Δεκεμβρίου. Η συλλογή θα περιλαμβάνει τα Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City και Grand Theft Auto: San Andreas με βελτιωμένα γραφικά, υψηλότερης ανάλυσης textures, καλύτερο φωτισμό και στιλ ελέγχου σαν αυτό του GTA V.

Ταυτόχρονα, δημοσιεύτηκε και το τελικό trailer που μπορείτε να δείτε στη συνέχεια του άρθρου.