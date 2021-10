Ο Άλεκ Μπάλντουν σκότωσε γυναίκα στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» (vid)

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το όπλο αποτελούσε μέλος του γυρίσματος, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί πως σκοτώθηκε η 42χρονη και πως τραυματίστηκε ένας άνδρας.

Δυστυχώς η συγκεκριμένη είδηση δεν αποτελεί σκηνή από την ταινία Rust, είναι αληθινή. Ο Άλεκ Μπάλντουν πυροβόλησε και σκότωσε μία γυναίκα κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ παράλληλα τραυμάτισε ακόμα έναν άνδρα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη ράντσο Μπονάνζα Κρικ όπου γυρίζεται το γουέστερν του 19ου αιώνα.

How terrible: Authorities say actor Alec Baldwin fired a prop gun on the movie set of the Western "Rust" that killed photography chief and injured director (Video: WABC) pic.twitter.com/5mMQ9sOpNM

Εκεί λοιπόν ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε να κρατάει ένα όπλο που φέρεται να είναι μέρος του σκηνικού, το οποίο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εκπυρσοκρότησε τραυματίζοντας θανάσιμα μία γυναίκα.

Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ αναφέρουν πως το θύμα είναι η η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς, η οποία εργαζόταν ως διευθύντρια φωτογραφίας στην ταινία, ενώ ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά είναι ο 48χρονος Τζόελ Σόουζα, σκηνοθέτης της ταινίας.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0