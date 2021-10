Mια βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό street dance

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, στην αποθήκη 8, στο παλιό λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 16 κορυφαίοι street dancers μας είπαν τις δικές τους ιστορίες σε μια σειρά από χορευτικές μάχες σώμα με σώμα.

«Ο χορός είναι η κρυμμένη γλώσσα της ψυχής», είπε κάποτε η μεγάλη χορεύτρια και χορογράφος Martha Graham. Είναι συναισθήματα, πάθος, τέχνη, μα πάνω απ' όλα, ο χορός είναι έκφραση. Γι' αυτό και συχνά δεν υπακούει σε κανόνες, είναι αυθόρμητος, είναι μια κατάθεση ψυχής.

Το street dance φυσικά δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο «χορός του δρόμου» δεν είναι ένα μοναδικό στυλ χορού, αλλά ένας όρος που χρησιμοποιούμε για όλα τα dance styles που προέρχονται από «τους δρόμους». Μέσω του street dance, κάθε performer προσπαθεί να εκφράσει το δικό του, μοναδικό στυλ και να μοιραστεί τη δική του ιστορία με τον κόσμο.

Αυτό είναι που καθιστά το συγκεκριμένο είδος χορού μοναδικό. Και το Red Bull το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και φροντίζει να δίνει στους street dancers την ευκαιρία να μοιραστούν όλα όσα έχουν να πουν με το κοινό. Τo Red Bull Dance Your Style, η μεγαλύτερη γιορτή του street dance, έκανε το ντεμπούτο της στη Γαλλία το 2011. Σύντομα επεκτάθηκε σε πολλές χώρες και εξελίχθηκε σε έναν διεθνή διαγωνισμό.

Φέτος επέστρεψε για τρίτη φορά στην Ελλάδα, θυμίζοντάς μας με τον καλύτερο τρόπο ότι η ελληνική street dance σκηνή έχει πολλά να δώσει. Το περασμένο Σάββατο 16 Οκτωβρίου, στην αποθήκη 8, στο παλιό λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 16 κορυφαίοι street dancers μας είπαν τις δικές τους ιστορίες σε μια σειρά από χορευτικές μάχες σώμα με σώμα.

Οι κανόνες ήταν απλοί: Οι χορευτές κλήθηκαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό σε μια σειρά από 1vs1 dance battles, διεκδικώντας την πρόκριση στον παγκόσμιο τελικό του Red Bull Dance Your Style στις 4 Δεκεμβρίου, στο Γιοχάνεσμπουργκ. Όμως υπήρχε ένα twist: Ο νικητής των battles δεν προέκυπτε από κάποια κριτική επιτροπή, αλλά από το κοινό, που ψήφιζε on the spot τον αγαπημένο του σε κάθε μια από τις μονομαχίες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι στο Red Bull Dance Your Style δεν έχει σημασία η τεχνική αλλά η έκφραση, η παρουσίαση και το χάρισμα. Όταν κερδίζεις το κοινό, κερδίζεις τον γύρο.

Η μεγάλη βραδιά δεν άργησε να φτάσει. Τα φώτα στην Αποθήκη 8 χαμήλωσαν και ο Dj AmazeMe ανέβηκε στα decks για να δώσει τον ρυθμό στους χορευτές και το κοινό. Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν ο 12ο Πίθηκος και ο B-Boy Saspens, οι οποίοι σήμαναν και την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους της βραδιάς. Στα battles πήραν μέρος 8 χορευτές από την Αθήνα, οι Κ, Nadia, Poppin Fifty, Karma, Petros, Beat Belan, Poppin Butterfly & Rekoz και 8 από τη Θεσσαλονίκη, οι Eri-G, Dahouse Mark, Papa Tom, Antoine, Alex Effuse, Filippidou, Molari & Liberty, κάθε ένας τους με το δικό street dance style, από τo waacking και το vogue femme μέχρι το hip-hop και το popping. Στα battles, οι χορευτές είχαν από δύο προσπάθειες και στη συνέχεια το κοινό-κριτική επιτροπή επέλεγε την μπλε ή την κόκκινη πλευρά, αναδεικνύοντας τον νικητή της κάθε μονομαχίας.

Φυσικά, το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν ο τελικός, όπου η Molarí και ο Petros, εκπρόσωποι του waacking και του krump αντίστοιχα, αναμετρήθηκαν για την πρωτιά. Έπειτα από δύο ισοπαλίες, η Θεσσαλονικιά Μαρία Μόλαρη κατόρθωσε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον παγκόσμιο τελικό. Όπως σχολίασε μετά τη νίκη της «Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία καθώς το είδος που χορεύω δεν είναι τόσο διαδεδομένο, οπότε και χαίρομαι πολύ όταν βγαίνει προς τα έξω».

Δεν έλειψαν φυσικά και τα side acts: Ο 12ος Πίθηκος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε κάποια από τα μεγαλύτερα κομμάτια του, όπως το «Τα Παιδιά των ανθρώπων» και το «Δεν φοβάμαι» και o beatboxer Βασίλης Παπούλιας εντυπωσίασε το κοινό που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο ήχος που άκουγε δεν έβγαινε από τα ηχεία.

Τώρα, όλα είναι έτοιμα για τον παγκόσμιο τελικό στη Νότια Αφρική, εκεί όπου η Μαρία θα αναμετρηθεί με τους καλύτερους street dancers απ' όλο τον κόσμο. Κι εμείς ανυπομονούμε για το επόμενο μεγάλο street dance party.

Πηγή φωτογραφιών: Red Bull