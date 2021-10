Κλειστό λόγω της κακοκαιρίας το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται οι Πανταζής και Αδαμαντίδης

Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί το νυχτερινό κέντρο, στο οποίο εμφανίζονται οι Λευτέρης Πανταζής και Θέμης Αδαμαντίδης.

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα (15/10) το «Εμπατή North Live Stage», το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται ο Λευτέρης Πανταζής και ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Η κακοκαιρία «Μπάλλος» προκάλεσε πολλές ζημιές στο νυχτερινό κέντρο και η άμεση λειτουργία του δεν είναι εφικτή. Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβεστικά οχήματα για μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης και αποτίμηση των ζημιών.

«ΛOΓΩ TΩN ΣOBAPΩN YΛIKΩN ZHMIΩN, EΞAITIAΣ TΩN AKPAIΩN KAIPIKΩN ΦAINOMENΩN, TΩN TEΛEYTAIΩN ΔYO HMEPΩN, ΠOY YΠEΣTH, KAI TO North Live Stage, H AΠOΨINH EMΦANIΣH TOY ΛEYTEPH ΠANTAZH KAI TOY ΘEMH AΔAMANTIΔH, AKYPΩNETAI, ΓIA ΛOΓOYΣ ANΩTEPAΣ ΠPOΣTAΣIAΣ, TOY KOΣMOY !

ΓIA THN AΣΦAΛEIA OΛΩN, H EΠIXEIPHΣH KAI OI KAΛΛITEXNEΣ, AΠOΦAΣIΣAN, TH MH ΛEITOYPΓIA TO BPAΔY THΣ ΠAPAΣKEYHΣ, ENΩ ΣTO ΣHMEIO EXOYN ΣΠEYΣEI ΠYPOΣBEΣTIKA OXHMATA! EΔΩ KAI ΩPA, ΛAMBANONTAI OΛA TA AΠAPAITHTA METPA ΠPOΣTAΣIAΣ KAI AΠOKATAΣTAΣHΣ TOY NYXTEPINOY KENTPOY, ΓIA THN EΠANAΛEITOYPΓIA TOY, TO BPAΔY TOY ΣABBATOY ! Σας ευχαριστούμε πολύ!», αναφέρει η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου στη σε σελίδα στο facebook.