Έρχεται videogame με έμπνευση από τη σειρά Squid Game του Netflix

Πληροφορίες αναφέρουν για ένα νέο παιχνίδι με πολλά mini-games.

Τα battle royale games δεν είναι νέα στην αγορά των videogames, αλλά η τεράστια επιτυχία του Squid Game στο Netflix φαίνεται πως άνοιξε την όρεξη μιας εταιρείας του χώρου.

Σύμφωνα με τον γνωστό insider Tom Henderson, ένα studio της βιομηχανίας του gaming ετοιμάζει ένα παιχνίδι που θα δανείζεται στοιχεία από την πρόσφατη κορεατική παραγωγή.

Σε αυτό, οι παίκτες θα καλούνται να λάβουν μέρος σε διάφορα mini-games και όσοι τα καταφέρνουν μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα θα περνάνε στην επόμενη φάση.

Αρκετοί, στο άκουσμα της είδησης, έφεραν στο μυαλό τους το Fall Guys που έχει αυτή τη λογική, αλλά θα πρέπει μάλλον να περιμένουμε κάτι αρκετά πιο βίαιο, καθώς ο επιτυχημένος τίτλος έχει αρκετά παιδικό χαρακτήρα και παραπέμπει περισσότερο σε… Κάστρο του Τακέσι.

Apparently a "SQUID GAME" type of game is in development already.



I'm not sure on the developer just yet though.



The future of BR is coming