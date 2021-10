Μεγάλος σεισμός στην Αλάσκα, άνω των 6,5 Ρίχτερ: Φόβοι για τσουνάμι (vid)

Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, σημειώθηκε στην Αλάσκα.

Μεγάλος σεισμός σημειώθηκε στην Αλάσκα με μέγεθος πάνω από 6,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην χερσόνησο της Αλάσκας, στις Αλεούτιες Νήσους.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή στα 268 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σαντ Πόιντ, των ΗΠΑ.

A 6.5 magnitude earthquake struck at 01:10 local time off the western coast of Alaska's Kodiak Island. #earthquake #alaska pic.twitter.com/CscwVLBiYe