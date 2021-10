Πήγε για μεγάλη κομπίνα: Πήρε δάνεια για τον κορονοϊό χωρίς να έχει επιχείρηση και σκηνοθέτησε την αυτοκτονία του

Ούτε το Plan A ούτε το Plan B κύλησε καλά για τον 54χρονο Adler Staveley και πλέον έχει μπόλικο χρόνο για να σκεφτεί τι δεν πήγε καλά.

Μία απίστευτη κομπίνα έστησε ένας 54χρονος άνδρας στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, με τον David Adler Staveley, όχι μόνο να εκμεταλλεύεται τα δάνεια που δόθηκαν για την πανδημία του κορονοϊού, ώστε να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις, αλλά σκηνοθέτησα μάλιστα και τον θάνατό του.

Μαζί με τον συνέταιρό του, δανείσθηκαν περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια (554.000), για να μπορέσουν να στηρίξουν την επιχείρησή τους, από τις συνέπειες της πανδημίας.

Μόνο που δεν υπήρχε… επιχείρηση.

Στις αρχές έφτασαν κάποιες πληροφορίες για απάτες και ξεκίνησαν να ερευνούν τον David Adler Staveley και φυσικά, όσο κι αν έψαξαν… επιχείρηση δεν βρήκαν. Ο 54χρονος μαζί με τον συνέταιρό του, συνελήφθησαν τελικά τον Μάιο του 2020 αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, φορώντας συσκευή εντοπισμού μέχρι να γίνει η δίκη τους.

