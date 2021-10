Έμεινε σχεδόν 3 μέρες πάνω σε δέντρο για να τον πιάσει η αστυνομία (vid)

Από την Τετάρτη ο 44χρονος ήταν πάνω σε ένα δέντρο και παρά τις προσπάθειες των διαπραγματευτών της αστυνομίας δεν έλεγε να κατέβει, μέχρι χθες το βράδυ.

Σχεδόν τρεις μέρες έμεινε πάνω στο δέντρο που βρίσκεται έξω από το σπίτι του, ένας άνδρας που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Το κουβάρι του ασυνήθιστου περιστατικού άρχισε να ξετυλίγεται την Τετάρτη, όταν και η μητέρα του τηλεφώνησε στην αστυνομία για να καταγγείλει πως ο Roody Thomas απειλούσε την ζωή της.

UPDATE:

Hiding in a tree in Queens for more than 50 hours now, 44 yr old Roody Thomas just came down. For food. Then back up. There are 2 criminal complaints against him, he has emotional problems, and the NYPD is trying to successfully wait this out. Full update at 5. @ABC7NY pic.twitter.com/yTXu1xtAzw